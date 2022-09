Il Teatro Antico di Taormina protagonista nei nuovi video dei Simple Minds - Tempostretto

La band di Jim Kerr ha scelto la magnifica location siciliana per il video live di "Vision Thing" e del nuovo singolo "First You Jump"

TAORMINA – Molto più che un semplice concerto. L’esibizione del 12 luglio scorso dei Simple Minds al Teatro Antico di Taormina lascia un’eredità di ben due video ufficiali della band che porteranno in tutto il mondo la bellezza di un luogo unico. Il primo è il video live di “Vision Thing”, primo singolo estratto dal nuovo album della popolare band scozzese, “Direction of the Heart”, in uscita il prossimo 21 ottobre. Il secondo, girato durante il soundcheck pomeridiano del concerto taorminese, è invece il video ufficiale di “First You Jump”, ultimo singolo dei Simple Minds scritto da Jim Kerr e dal chitarrista Charlie Burchill, assieme al bassista Ged Grimes, col la band dal 2010.

La scelta di Taormina, prima tappa del tour italiano dei Simple Minds, non è stata certo casuale. “Posso dire di essere nato in Scozia, ma di essere rinato in Sicilia”, ha dichiarato in passato Jim Kerr, che ha scelto Taormina come base per la sua attività imprenditoriale e iniziando da qui la risalita anche nel mondo della musica, dopo un periodo di fisiologico appannamento. Anche la maggior parte delle tracce del nuovo album dei Simple Minds, “Direction Of The Heart”, sono state scritte in Sicilia, dove vivono Kerr e Burchill. Non potendo recarsi nel Regno Unito a causa delle regole di quarantena, l’album è stato registrato ai Chameleon Studios di Amburgo.