Il teatro fuori dal carcere: gli attori detenuti a piedi nudi sull'altare della Cattedrale VIDEO - Tempostretto

La Libera Compagnia del Teatro per Sognare dopo l'esperienza di Tindari approda sul palcoscenico del Duomo di Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Esibirsi in questo luogo sacro è l’apice della nostra esperienza teatrale“, racconta Lorenzo S. E’ uno dei componenti storici della compagnia nata in carcere nel 2017. Oggi la sua posizione è cambiata, non vive più fra le mura di Gazzi ma continua a far parte della Libera Compagnia del Teatro per Sognare . “Sono onorato di poter contribuire a portare avanti il progetto, anche per aiutare i miei compagni che ancora sono dentro”, aggiunge.

InCanti Sacri alle 20.30 al Duomo di Messina

Lo spettacolo che andrà in scena questa sera, 12 dicembre, alle 20.30 in Cattedrale rappresenterà la natività. E loro, i detenuti e le studentesse della compagnia Liberi di essere liberi, si esibiranno a piedi nudi sull’altare del luogo sacro. Sotto gli occhi dell’arcivescovo, monsignor Giovanni Accolla, che ha fortemente voluto questo evento. “E’ anche questo il senso del Natale“, spiega l’ideatrice del progetto e presidente di D’aRteventi Daniela Ursino.

L’orchestra di Giostra e i movimenti scenici di Studio Danza

Sul palco ci sarà anche l’orchestra Giostra, diretta da Giuseppe Lo Presti. Mentre i movimenti scenici sono stati curati dalla danzatrice e coreografa Alice Rella e dalla scuola Studio Danza diretta da Mariangela Bonanno. Il regista Mario Incudine racconta, in video, lo spettacolo e la studentessa Ilenia Mobilia il progetto del teatro in carcere “Piccolo Shakespeare”.

Il teatro che rende liberi di essere liberi

L’evento rappresenta un tassello importante nell’ambito del progetto “Il Teatro per Sognare”, ideato e organizzato da Daniela Ursino presidente di D’aRteventi, nel 2017 all’interno della Casa Circondariale di Messina, che mira alla rieducazione dei detenuti attraverso le arti e i mestieri del teatro. Il Progetto vede ogni giorno una proficua collaborazione con la direttrice Angela Sciavicco, la polizia penitenziaria, gli educatori con il capo area, Letizia Vezzosi, il Tribunale di Sorveglianza con il Presidente Francesca Arrigo, il UEPE con la direttrice Ernesta Di Gennaro. La Caritas diocesana di Messina Lipari S.Lucia del Mela segue e sostiene il progetto sin dalla sua genesi.

Il concerto-spettacolo “InCanti Sacri – musiche e parole di pace” ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Senato della Repubblica, del Ministero della Giustizia, dell’Ufficio regionale del garante dei diritti dei detenuti.