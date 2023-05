Il trionfo di Cateno De Luca: "Hanno vinto i veri taorminesi e io non li deluderò" DIRETTA - Tempostretto

L'ex sindaco di Messina sfonda nella Perla dello Jonio. A spoglio ancora in corso già al via i festeggiamenti

In diretta da Taormina Carmelo Caspanello, riprese Matteo Arrigo

TAORMINA – Che sarebbe stato un trionfo lo si era intuito già pochi minuti dopo l’inizio dello spoglio, con Cateno De Luca subito abbondantemente avanti rispetto all’uscente Mario Bolognari. Un divario che si è via via allargato sino a diventare incolmabile, tanto da dare a De Luca la certezza della vittoria mentre ancora era in corso il conteggio dei voti. Alle ore 18 i voti a favore di Cateno De Luca sono già 2.532, Bolognari ne ha 1.053, D’Aveni 389 e De Leo 42. Rimangono ancora da scrutinare circa 2mila voti ma i giochi sono fatti: dopo aver amministrato i comuni di Fiumedinisi, S. Teresa e Messina, De Luca mette a segno un altro successo elettorale diventando sindaco di Taormina. “I veri taorminesi hanno vinto! Ed io non li deluderò! Sarò il Sindaco di tutti… nessuno escluso!”, ha commentato De Luca prima di avviare una lunghissima diretta Facebook.