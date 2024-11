“Il trionfo di Trump e i disastri dei Democratici nella comunicazione” VIDEO

La parola all'esperto Francesco Pira (UniMe), che in un video per Tempostretto analizza gli errori di Kamala Harris e del suo partito

“La comunicazione dei Democratici? Un disastro. La vittoria di Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America, ormai a un passo ufficialmente dalla Casa Bianca, è anche dovuta ai tanti errori nella comunicazione da parte della candidata Kamala Harris e del suo partito”. Ad analizzare per “Tempostretto” il voto in Usa è Francesco Pira (nella foto in basso), professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Università degli Studi di Messina). Ha scritto sulla comunicazione politica, analizzando le elezioni americane, i libri “Come dire qualcosa di sinistra” e “La net comunicazione politica”. Collabora con il quotidiano statunitense “Il Newyorkese”.

Nel video, l’esperto individua le carenze principali nel messaggio politico dei Democratici e la capacità dell’ex presidente di parlare a un’America fatta sia di poveri sia di ricchi. Un’America non sedotta da una Kamala Harris che ha cercato di sganciarsi come immagine dalla presidenza Biden, pur essendo la vicepresidente. A prevalere è stato invece il malcontento nei confronti dell’amministrazione uscente, sottolinea il sociologo.

La foto in evidenza di Trump è di Italpress.