"Immagina Messina" per il Natale: 200 eventi tra città e villaggi GLI APPUNTAMENTI - Tempostretto

Ecco il calendario d'iniziative fino al 7 gennaio

In video la parte finale della diretta dell’8 dicembre a Piazza Cairoli.

MESSINA – “Immagina Messina”: il Comune ha chiamato così le oltre 200 iniziative a Messina in città e nei villaggi. Oltre 200 eventi musicali, artistico-culturali, artigianato, antichi mestieri, tradizioni popolari e attività di animazione territoriale, in programma fino al 7 gennaio. Ieri la lunga diretta di Tempostretto per l’accensione dei sei alberi.

Natale a Messina

Ecco l’elenco degli eventi organizzati dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024 dall’amministrazione comunale:

Autobus Itineranti ATM con Musica e Babbo Natale in giro nei villaggi;

Presepe in centro città presso Piazza Cairoli;

Mercatini di Natale presso Piazza Cairoli;

Natale in teatro presso Teatro Vittorio Emanuele;

Presepe in centro città presso Piazza Cairoli;

Le 4 ville incantate (Le luci di Natale a Villa Dante – Il Villaggio del Natale presso Villa Mazzini – Il Bosco Incantato presso Pineta Montepiselli – Il mondo delle fiabe presso Villa Sabin).

Inoltre, nei giorni 9-10-16-17-22-23-26 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 dalle ore 10:00 – 13:00 / 17:00 – 21:00, si terrà “Il Natale illumina Roccaguelfonia – III edizione” presso Cristo Re.

Nei giorni 08-10-17-28 dicembre 2023 e il 04-06 gennaio 2024, alle ore 20:30 -22:30, si terrà “A Messina intorno a Betlemme, a Castanea nasce Gesù”, evento di musica sacra, gospel e siciliana e guida al presepe al villaggio Castanea.

Inoltre, di seguito l’elenco degli eventi in centro città organizzati nei prossimi giorni, da oggi, 8 dicembre al 12 dicembre 2023:

08-dic Esibizione Coro Note Colorate;

08-dic dalle ore 10:00 alle ore 13:00 “Musicisti sul tram” con sosta a Piazza Unione Europea;

08-dic Le Novene degli Zampognari con musiche e canti tradizionali popolari itineranti presso l’Isola Pedonale;

09-dic dalle ore 10:00 alle ore 13:00 “Mattinata D’arte” presso Viale San Martino;

09-dic alle ore 17:00 Le Novene degli Zampognari con musiche e canti tradizionali popolari itineranti presso Galati;

09-dic alle ore 17:00 “CULTURA, FOOD & WINE AL BINARIO 1 – NEL MAGICO MONDO DI MARY POPPINS II EDIZIONE” presso il Giardino degli ulivi, Stazione Centrale di Messina;

09-dic alle ore 17:00 “CULTURA, FOOD & WINE AL BINARIO 1 – NEL MAGICO MONDO DI MARY POPPINS II EDIZIONE” presso la Corte di Ulisse, Stazione Centrale di Messina;

09-dic dalle ore 17:30 alle ore 19:30 “Mister Alex e il mondo dei cartoons presso” presso il Viale San Martino;

09-dic alle ore 18:30 “CULTURA, FOOD & WINE AL BINARIO 1 – NEL MAGICO MONDO DI MARY POPPINS II EDIZIONE” presso Corte di Ulisse, Stazione Centrale di Messina;

09-dic 19:00 – 22:00 CULTURA, FOOD & WINE AL BINARIO 1 – NEL MAGICO MONDO DI MARY POPPINS II EDIZIONE presso l’ Atrio della Stazione Centrale di Messina;

10-dic dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 “CULTURA, FOOD & WINE AL BINARIO 1 – NEL MAGICO MONDO DI MARY POPPINS II EDIZIONE” presso il Giardino degli ulivi, Stazione Centrale di Messina;

10-dic dalle ore 17:30 alle ore 19:30 “Mister Alex – Fire Show” presso Via Palermo;

10-dic dalle ore 17.30 alle ore 21.30 “PARATA NATALIZIA NEL CENTRO CITTA’” presso Viale San Martino;

10-dic dalle ore18:00 alle ore 20:00 “Babbo Natale vi aspetta per le letterine” presso il Viale San Martino;

10-dic dalle ore 18:00 alle ore 22:00 “CULTURA, FOOD & WINE AL BINARIO 1 – NEL MAGICO MONDO DI MARY POPPINS II EDIZIONE” presso l’Atrio della Stazione e Corte di Ulisse;

12-dic alle ore 14:30 “GENZ -GIOVANI ALLA RIBALTA TALENT SHOW” presso il Palacultura;

12-dic alle ore 18:00 ”GENZ -GIOVANI ALLA RIBALTA TALENT SHOW” presso il Palacultura;

12-dic alle ore 20:30 “Natale a Messina Un canto per la pace” al Teatro Annibale di Francia;

Infine, il calendario degli eventi organizzati nei villaggi nei prossimi giorni, sempre a partire da oggi, 8 dicembre al 12 dicembre, prevede:

08-dic dalle ore 16:00 alle ore 20:00 “Parata artisti di strada” a Torre faro presso le vie del Borgo;

08-dic alle ore 18:00 Special Christmas presso Briga Marina;

08-dic alle ore 20:00 Concerto Musicale presso Briga Marina;

09-dic alle ore 18:00 “Special Christmas” presso Briga Marina;

09-dic Concerto di Natale presso Ganzirri – Chiesa San Nicola;

09-dic alle ore 21:00 Mostra di illustrazioni presso Teatro dei 3 Mestieri;

09-dic alle ore 18:00 Spettacolo Teatrale “Il Dio delle blatte” presso Piano Torre;

09-dic alle ore 18:30 “Concerto di Natale” presso Larderia Superiore;

09-dic alle ore 19:00 “E Natali ci annunziò” presso Villaggio Santo;

09-dic Concerto di Natale presso Ganzirri – Chiesa San Nicola;

10-dic dalle ore 18:00 alle ore 20:00 “Christmas village party” presso Santa Lucia;

Dal 10 dicembre al 06 gennaio “Il borgo dei 100 presepi” presso il Villaggio di Ganzirri;

10-dic alle ore 20:00 “Concerto Musicale – The back Yard” presso Massa Santa Lucia – Piazza Chiesa Villa;

10-dic Musiche di E. Morricone presso Sperone – Chiesa S.Maria dei Miracoli;

10-dic alle ore 18:00 “Christmas in Peace” presso Bordonaro;

11-dic Spettacolo teatrale “Il Natale di Martin”presso I.C Evemero plesso Papardo;

11-dic Spettacolo teatrale “La leggenda del Natale scongelato” presso I.C evemero da messina plesso centrale;

11-dic alle ore 18:30 Concerto musicale presso CEP Parrocchia Sacra Famiglia;

11-12-14 dicembre “Il teatro senza fine” presso Briga Marina;

12-dic Spettacolo teatrale “La leggenda del Natale scongelato” presso I.C Evemero di Faro Superiore.

Per il programma completo degli eventi occorre consultare il sito ufficiale e la pagina Facebook.

Articoli correlati