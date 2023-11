Natale non solo in centro, Basile: "Quest'anno più eventi nei villaggi e in periferia" VIDEO - Tempostretto

Via Palermo pedonale per 4 serate. Poi i 100 presepi a Ganzirri e fra le novità Provinciale, piazza Lo Sardo e lo stadio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’Amministrazione Basile ha voluto lanciare un segnale alle periferie e ai villaggi di Messina. Le iniziative natalizie non riguarderanno, infatti, solo il centro città e le piazza principali. I grandi alberi e gli allestimenti, curati da Messina Servizi, sono già stati posizionati a piazza Unione Europea, Cairoli, Castronovo e Lo Sardo, i mercatini con le casette di legno stanno prendendo forma, così come la pista di ghiaccio e le luminarie nelle strade del centro (vedi qui gli allestimenti). Poi ci saranno i grandi eventi musicali, ma quest’anno c’è stata un’attenzione in più verso le periferie e i villaggi della città.

“Una delle iniziative più belle è quella del villaggio di Babbo Natale a Massa San Nicola“, dichiara il sindaco Basile. Ma poi ci saranno anche i 100 presepi da visitare a Ganzirri, la via Palermo che diventerà pedonale per quattro serate, altri eventi a Provinciale e allo stadio.

Il primo grande evento nella nuova piazza Del Popolo

Fra le novità del Natale 2023 ci sarà un villaggio dedicato al cibo a piazza Lo Sardo. Dal 14 al 22 dicembre sarà animato da iniziative per grandi e piccoli. Il Beer & Food Christmas Village sarà il primo grande evento che prende vita nella piazza da poco riqualificata dall’Amministrazione comunale. Come ha sottolineato il sindaco Basile è un luogo che ha bisogno di questo tipo di iniziative. A curarlo sarà la Blueseainsicily, la stessa che ha predisposto la pista di ghiaccio a piazza Cairoli. Nelle stesse aree pedonali ci saranno postazioni radio, con trasmissioni in diretta, di Radio Zenith Messina.