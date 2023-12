S'accende il Natale a Messina tra alberi e piazze in festa DIRETTA - Tempostretto

Comincia il ciclo d'iniziative con un percorso da palazzo Zanca a piazza Cairoli in compagnia della Giunta Basile

Riprese in diretta e interviste di Silvia De Domenico

MESSINA – Al via il Natale a Messina. ll sindaco Federico Basile, insieme alla Giunta Municipale e agli organi direttivi delle Partecipate comunali, procede con l’accensione dell’albero allestito nell’atrio di palazzo Zanca e l’esibizione musicale del coro “Note Colorate”, diretto dal maestro Mundo. A seguire viene acceso l’albero a piazza Unione Europea, addobbato con le tradizionali piantine di stelle di Natale e con giochi di luce e acqua. Tempostretto segue in diretta l’iniziativa.

Ore 17.40. Il maestro Mundo: “Abbiamo eseguito due brani e sono contento dell’entusiamo e passione dei ragazzi nei confronti della musica corale sinfonica”. Sindaco e vicesindaco Mondello stappano le bottiglie e s’inaugura il Natale messinese. Ora si sta per accendere l’albero in piazza Unione europea.

Basile: “Vedrete sempre di più il volto di una città che sta cambiando”

Ed ecco le parole di Basile, intervistato da Silvia De Domenico: “I cantieri e i disagi finiranno. Lo dico ai miei concittadini. Ogni tanto m’incazzo (si riferisce all‘episodio dei sensori, n.d.r.) perché voglio che le cose vadano per il verso giusto. Ogni lavoro va controllato al meglio e spero in un Natale di riconciliazione e di rinascita. Una novità del 2023 che meritava più attenzione? L’approvazione del Piano di riequilibrio, con parere favorevole della Corte dei Conti, che non è tenera con gli enti locali, meritava più considerazione. Molti cantieri nel 2024 finiranno e altri si apriranno. Il 16 gennaio saranno 18 mesi di mandato. Giudicatemi sui risultati e state assistendo a una città che sta cambiando. E vedrete sempre di più il volto della città che sta cambiando”.

Alberi allestiti da Messina Servizi

Foto della Giunta sotto l’albero, come è tradizione. Renne e luci con tutti gli alberi allestiti da Messina Servizi. Accensione degli alberi e zampogna del maestro Currò. Albero acceso. Mariagrazia Interdonato, presidente di Messina Servizi: “I colori rossi e dorati sono stati scelti dal sindaco. Grazie a tutti i dipendenti, per l’allestimento. Dipendenti al lavoro già dall’estate e il risultato ci rende orgogliosi. Ci siamo pure occupati della manutenzione del verde nelle ville, curate da Messina Social City”.

Caruso: “Più eventi culturali per una Messina che non si piange addosso”

Come sottolinea il maestro Currò, “ci sono tanti zampognari giovani e la tradizione si rinnova”. Da parte sua, l’assessore Enzo Caruso parla dell’evento “Mary Poppins” alla stazione da domani, dopo le iniziative dell’anno scorso dedicato a Harry Potter. “Musica, mostre e degustazioni sono in programma”, spiega l’assessore alla Cultura: “12 chef, cibo e cultura al binario 1 per una vetrina spettacolare. E poi, iniziative su Antonello da Messina e più giorni dedicati al terremoto per una Messina che non si piange addosso. Al Monte di pietà ci sarà una sorpresa”.

Sei milioni e duecentomila euro, ricorda il sindaco, spesi per migliorare le strade e cerchiamo di avere intanto risposte, noi di Tempostretto, in diretta sui raccordi da fare per rendere vivibile la vita delle persone con disabilità. Basile: “Non dovano essere pronti il 15 novembre? Verificherò. Il traffico e i cordoli? Dobbiamo cambiare la mentalità. Le piste ciclopedonali? Deve cambiare il modo di vivere la città e usare i mezzi alternativi alle auto”. Ci sono auto con 4 frecce nei cordoli e accade ogni giorno.

Ore 18.10: In via Laudamo il mercato di Natale e casette illuminate. Si accende l’albero di fronte al teatro “Vittorio Emanuele” e si inaugura il villaggio. Il commissario Orazio Miloro: “Teatro bello e fuori. Dal concerto della nostra orchestra sinfonica alle iniziative all’esterno con l’associazione “Development”, in sinergia con le istituzioni”. Tante iniziative per i bambini nel villaggio.

Dall’intrattenimento per bambini, con pista di pattinaggio in miniatura, al mercatino “Food and wine” di Natale a piazza Lo Sardo. Continua il percorso, con un tratto di cantiere di Messina accessibile. Salvo Puccio, direttore generale del Comune: “I lavori si stanno completando a tempo di record ma mancano le rifiniture. L’opera si vede a collaudo finito. I raccordi? Il direttore dei lavori mi ha chiesto di farli in una volta, tutti insieme. Entro la fine si faranno e agevoleremo le persone in carozzina. I percorsi tattili brevi? Riguardano gli angoli degli isolati e vorremmo farli in tutti quelli del centro. Sono utilissimi per gli ipovedenti ed entro il 2027 li realizzeremo. A Mili angoli in sicurezza sono già stati realizzati”.

Siamo di nuovo in piazza Unione europea. L’assessore Massimo Finocchiaro: “Uso il monopattino e cammino a piedi per una nuova mobilità. Grandi eventi? Da Dolcenera e i Pooh, il ritorno di Radio Italia, con pubblicità sette giorni per Messina, il 31 musica in piazza e il Teatro del fuoco il 4 gennaio, fino all’Epifania in cattedrale con una soprano. Messina riceve grandi attenzioni, sovrastando Catania, Palermo e Reggio, grazie all’organizzione dei pullman e con Atm. Abbiamo ora il Palarescifina, inaugurato da Ligabue. Una grande sorpresa? Cinque concerti allo stadio in estate: una cosa mai vista”.

Ore 18.36: il percorso continua verso piazza Lo Sardo. Accese le luminarie in via Primo Settembre e il percorso continua. Poi la recuperata via Cicerone. Il presidente di Atm Giuseppe Campagna: “Un anno col botto per la società, con MoveMe la ciliegina sulla torta. C’è grande attenzione nei confronti del servizio pubblico. I parcheggi si riempiono, dal Cavallotti a Villa Dante, e siamo contenti che il cambiamento nelle abitudini sia in corso grazie anche ad Atm. Il tram punto debole? Uno è pronto e un altro in arrivo. Prima di Natale vorrei altri due tram in funzione. Sette tram in più. Abbiamo più mezzi ristrutturati e stiamo aspettando per il tram nuove componenti. Sono stati abbandonati per troppo tempo”.

Sei tram in linea nel 2023 e sette nel 2024. Basile: “Stiamo cercando di migliorare un progetto, quello del tram, che andava impostato meglio. Con dieci nuovi bus elettrici miglioriamo la viabilità e vogliamo ridurre a dieci minuti l’attesa dei tram”. Un albero naturale viene acceso davanti all’Università in via Tommaso Cannizzaro.

L’assessora Liana Cannata: “Fra le novità vari alberi, compreso quello naturale, e luminarie con frasi dei poeti Pascoli e Quasimodo”. Il percorso continua verso piazza Lo Sardo, ex piazza del Popolo. La presidente di Messina Social City Valeria Asquini: “Villa Sabin, Villa Dante, la pineta di Montepiselli e Villa Mazzini saranno dedicati alla magia del Natale, ai cittadini e ai bambini. Tantissime attività, tutti i giorni, per il Natale sono in programma. Abbiamo restituito alla città la pineta di Montepiselli e a Villa Dante siamo agli sgoccioli e l’attività lì sarà dedicata ai giovani a inizio 2024. Ci saranno i giochi inclusivi per la prima volta e grande attenzione ai più piccoli”.

La “nuova” piazza Lo Sardo vivrà nei prossimi giorni il primo evento in piazza con cibo e vini e attività per bambini e famiglie. E ora si prepara all’accensione dell’albero. Il sindaco anche in quest’occasione “accende” l’albero. Si tratta del quinto. Basile: “Piazza Lo Sardo? La terza novità di questo Natale è il suo coinvolgimento. L’illuminazione con i versi di poesia e l’albero di ottanta anni sono le prime due novità. La piazza ristrutturata, con un evento immimente di dieci giorni, la terza. Questa stessa piazza dovrà essere sottoposta ad altri interventi di rigenerazione urbana, come le panchiene e la pavimentazione e illiuminazione sotto i portici”.

Diretta sospesa, tra poco riprende per il gran finale a piazza Cairoli.

Il percorso nel segno del Natale 2023

Da piazza del Municipio, i rappresentanti dell’amministrazione Basile proseguiranno in via Garibaldi direzione nord per accendere il terzo albero di Natale al Teatro “Vittorio Emanuele”. Successivamente, percorrendo di nuovo via Garibaldi in direzione sud, all’altezza di via Cesare Battisti, incrocio Via Tommaso Cannizzaro, sarà acceso l’albero posizionato di fronte l’Università. A seguire, si percorrerà via Cesare Battisti sino a piazza Lo Sardo per l’accensione dell’albero allestito nella riqualificata piazza, per poi ripercorrere la Cesare Battisti (passando da Largo Seggiola) per giungere sino a piazza Cairoli, dove la tradizionale passeggiata degli amministratori per l’accensione degli alberi si concluderà con l’abete addobbato di piazza Cairoli.

Quest’anno, sono oltre 50 gli alberi collocati dall’amministrazione comunale nel centro città e nei villaggi, con il supporto della società partecipata MessinaServizi Bene Comune che ha curato anche gli allestimenti delle piazze scelte. Tra le novità del Natale di quest’anno, le vie Cicerone, Laudamo e Malvagna, adornate da particolari luminarie che riportano frasi di artisti e personaggi storici con cui viene ricordata la città dello Stretto.

Le iniziative a Messina

Dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, l’area pedonale del Viale San Martino sarà interessata da diverse parate artistiche, sia nella fascia oraria mattutina che in quella pomeridiana; mentre nella zona del Teatro Vittorio Emanuele e a piazza Cairoli, verranno organizzati i Mercatini Natalizi.

