Ingv torna a Messina: la sede di parco Aldo Moro aprirà entro l'estate VIDEO - Tempostretto

Nuovi uffici per lo studio dei terremoti. La struttura del parco rimane all'Istituto e gli esterni al Comune di Messina

Di Silvia De Domenico

MESSINA – La struttura risale a più di 70 anni fa ma non era mai stata operativa. L’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia la utilizzava per tenere delle strumentazioni. “Non è rimasta completamente abbandonata in questi anni”, racconta il primo tecnologo Mario Mattia. Gli anni delle occupazioni ormai sono un vecchio ricordo e oggi la sede è pronta a diventare operativa: i lavori di ristrutturazione stanno terminando e il personale che verrà assunto prenderà posto in questi nuovi uffici entro la prossima estate. Cinque nuove unità entreranno a far parte del personale dell’istituto e si occuperanno di studio della deformazione del suolo.

La struttura rimane all’Ingv e gli esterni al Comune di Messina

L’accordo con il Comune di Messina per la concessione delle aree esterne risale al 2019 (vedi qui il progetto di parco Aldo Moro). Gli spazi verdi, quindi, sono stati concessi alla città per la libera fruizione, mentre la struttura interna rimarrà in uso all’istituto. Ecco, in video, di cosa si occuperanno i nuovi uffici.