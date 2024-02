Inizia il carnevale a Messina: un migliaio di bambini in maschera a piazza Duomo VIDEO e FOTO

Cinque istituti comprensivi sfilano per la città con abiti realizzati da loro

MESSINA – Si accende il carnevale messinese. A partire con la festa sono gli alunni di cinque istituti comprensivi. Capofila la scuola “La Pira Gentiluomo”, ad organizzare l’evento, infatti, è la professoressa Pinella Bertuccelli, da anni impegnata anche nell’infiorata di maggio “Zancle in fiore”.

In quest’occasione ha coinvolto i dirigenti e gli insegnanti di altre quattro scuole: “Santa Margherita”, “Paino Gravitelli”, “Pascoli Crispi” e “Mazzini”.

Hanno partecipato dai più piccoli del settore infanzia alle scuole medie.

Il tema della sfilata di carnevale era ispirato alle fiabe, ma con un pizzico di creatività in più. Infatti i bambini e ragazzi, aiutati dai genitori, hanno realizzato in casa gli abiti e le maschere utilizzando anche materiali di riciclo. Un bel messaggio da lanciare al mondo, e se parte proprio dai più piccoli ha ancora più valore.

L’evento è alla sua seconda edizione, la prima risale agli anni precedenti al Covid. Ma vista la buona riuscita della manifestazione sarà destinato a ripetersi negli anni.



“Sono davvero soddisfatta della partecipazione delle scuole e per l’impegno che hanno messo i bambini e le loro famiglie nella realizzazione delle maschere”, racconta l’ideatrice dell’evento Pinella Bertuccelli. Molti dei genitori poi hanno accompagnato i figli anche in Duomo, affollando ancora di più la piazza sotto la Cattedrale.

La mattinata di festa si conclude con una sfilata che dalla via Primo Settembre, percorrendo la via Garibaldi, arriverà fino a piazza Unione Europea. Poi per finire la banda della Brigata Aosta regalerà un momento musicale ai bambini.