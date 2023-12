Jimmy Ghione a Messina, non per Striscia la notizia ma per sfidare i sindaci dello Stretto VIDEO - Tempostretto

Il personaggio televisivo gareggerà con auto, bici e monopattini elettrici contro Federico Basile e Giusy Caminiti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile. L’evento “New mobility”, promosso da Atm e Comune di Messina, vuole sensibilizzare la cittadinanza su un tema che a Messina divide molto. I cordoli, le piste ciclabili e i cambiamenti che stanno interessando la città, infatti, fanno ancora molto discutere. L’amministrazione, però, ha ben chiaro l’obiettivo da raggiungere: una nuova forma di mobilità e un nuovo modo di vivere gli spostamenti in città.

“New mobility”, un evento informativo ma anche ludico

Per affrontare una tematica così delicata è stato scelto di realizzare, per la seconda volta, un evento che sia da un lato informativo ed espositivo e ma anche ludico. E qui entra in gioco Jimmy Ghione, storico volto di Striscia la notizia. “Ho subito apprezzato questo progetto e mi colpisce positivamente quello che questo giovane sindaco sta cercando di fare in questa città”, racconta in conferenza stampa.

“La sfida dello Stretto”: in auto, bici e monopattini elettrici

Il personaggio televisivo si “scontrerà” nella “Sfida dello Stretto” con i sindaci di Messina e Villa San Giovanni, Federico Basile e Giusy Caminiti. A loro si sono unite la campionessa messinese Silvia Bosurgi e Giovanna Sannino, attrice della serie “Mare fuori”.