La casa del Cirs è salva: una vittoria per le donne vittime di violenza, i bambini e tutta la città VIDEO - Tempostretto

Maria Celeste Celi: "Avremmo fatto di tutto per acquistarlo, l'ha fatto per noi la Città metropolitana. Grata ai sindaci De Luca e Basile"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il 16 dicembre diventerà una data storica per il Cirs di Messina. Il giorno, scolpito pure sulla targa, in cui si celebra la salvezza della Casa Famiglia. Il luogo che da anni accoglie le donne vittime di violenza con i loro bambini rischiava di essere venduto e destinato a speculazione edilizia. Quelle mura che danno un tetto e il calore di una famiglia a chi fugge da amori malati e contesti malsani poteva diventare un semplice palazzone multipiano e spazzare via anni di impegno nella lotta contro ogni forma di violenza. La battaglia iniziata sei anni fa dalla presidente Maria Celeste Celi e da tutte le volontarie e i volontari del Cirs però è stata vinta. Non solo da loro ma da tutta la città.

De Luca: “Era giusto che l’acquistasse l’ente pubblico”

Se Messina ha ancora una casa per le donne e i bambini che affrontano un percorso per reinserirsi nella società lo si deve all’ex sindaco Cateno De Luca e all’attuale Federico Basile. La presidente Celi era disposta ad acquistare con i suoi risparmi l’immobile, a fare un mutuo per salvare il lavoro di una vita. Fu il sindaco De Luca a impedirglielo per tutelare lei e la sua famiglia. “Era giusto che l’ente pubblico, in questo caso la Città metropolitana, svolgesse il proprio ruolo. In queste occasioni si vede proprio la mano pubblica quando deve agire per il bene comune”, dice il sindaco di Taormina.

Celi: “Ci saremmo incatenati pur di non andarcene”

“Questo è il luogo in cui si può educare al bello, perché il bello genera il bello. Non potevamo tradire la volontà di chi lasciò questo stabile alla città, il senatore Ettore Ponti. Sei anni fa abbiamo ricevuto lo sfratto e saremmo dovuti andare via, ma non ci siamo mai rassegnati, ci saremmo persino incatenati pur di non lasciare la nostra casa. Ci sono state anche due aste per comprare questo stabile. Abbiamo iniziato una raccolta fondi e richiesto un mutuo, eravamo sul punto di firmare. Poi la promessa di De Luca, oggi mantenuta da Basile con l’acquisto da parte della Città metropolitana. La casa è rimasta alla città, alle donne e ai bambini”, racconta la presidente Celi.

La targa dentro la Casa famiglia

La promessa fatta da De Luca e mantenuta dall’Amministrazione Basile in continuità è stata celebrata con la scopertura di una targa all’interno della Casa famiglia. Inciso sul marmo si legge: “Il Cirs casa famiglia di Messina ringrazia la Città metropolitana in persona del sindaco Federico Basile e l’onorevole Cateno De Luca promotore dell’iniziativa per avere acquistato per la città nel novembre 2023 la casa dei bambini intitolata al suo donatore il senatore Ettore Ponti, salvandola da diverse finalità e così confermando la continuità dell’impegno per sostenere la lotta contro ogni forma di violenza, povertà e discriminazione alle donne e ai bambini“.

Basile: “Un acquisto che sa di riscatto”

Il sindaco Basile era direttore generale del Comune di Messina quando iniziò l’iter che ha portato oggi all’acquisizione. “Un acquisto che sa di riscatto, per una comunità che non ha bisogno dei muri perimetrali ma di quello che all’interno di questa casa si fa da tanti anni”, dice il primo cittadino orgoglioso e commosso per il risultato raggiunto.

Dopo la cerimonia i presenti sono stati benedetti dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, che ha celebrato la tradizionale messa di Natale all’interno della struttura. Tante le associazioni presenti, i volontari del Cirs, ma anche le ospiti e alcuni bambini.