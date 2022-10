La conduttrice Noemi David per qualche giorno a casa: "Il mio cuore è sempre a Messina" VIDEO - Tempostretto

La carriera della giovanissima conduttrice messinese procede a gonfie vele: a breve tante novità

MESSINA – Da Messina a Roma, da Skuola.net fino all’approdo in Rai. Che Noemi David sia un orgoglio messinese ormai ci sono pochi dubbi. La giovanissima conduttrice televisiva continua la sua corsa verso palcoscenici sempre più alti. L’avevamo “lasciata” a gennaio con il debutto su Raidue con il programma “Ci vuole un fiore – Italia green”. Poi l’estate, con i servizi per il celebre prodotto “Estate in diretta”.

Ma Noemi non si ferma, continua con il progetto su Skuola.net, di cui è diventata il volto di video e contenuti soprattutto per i più giovani. Ha intervistato i leader politici in campagna elettorale e poi è stata catapultata alla Festa del Cinema di Roma, dove “ho visto Tony Servillo, ma sono tornata la ragazza timida di sempre e non gli ho chiesto neanche un autografo”.

“L’aria di Messina” e i progetti futuri

Per qualche giorno Noemi è tornata a casa, dalla famiglia, in quella Messina che porta sempre nel cuore: “L’aria di Messina, l’aria di casa, mi manca sempre quindi appena posso scappo giù da Roma. Lì l’aria non è così bella come quella di casa, lo dico sempre a tutti. La carriera procede, ci saranno a breve tante novità”. Noemi ride e sottolinea che “non posso dire nulla nemmeno se lo chiedi. Posso dire che manterremo lo stesso filone”. Quindi potremmo rivederla a breve sui canali Rai, ma è ancora presto per dirlo.

Il sogno Sanremo c’è sempre, ma “no, ovviamente non mi vedrete quest’anno lì. Entro il 2050, così ho tanti anni per continuare ad arrivare all’obiettivo. Perché se c’arrivi che fai dopo? Ti domandi: poi che faccio?”

Una Messina che non migliora

Noemi sottolinea il legame con la propria città ogni qualvolta può, ma resta il rammarico per tante cose che non vede cambiare: “Non la trovo migliorata. Lo notavo da molti articoli recenti. Ad esempio non è accessibile tutti, mi auguro questo: più accessibilità”.

