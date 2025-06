La Cripta torna a splendere dopo il restauro. E’ il giorno della riapertura VIDEO

La chiesa Santa Maria sotto il Duomo resterà aperta tutti i giorni fino a settembre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Conosciuta da tutti come Cripta del Duomo, la chiesa Santa Maria sotto il Duomo riapre le sue porte alla città. Il gioiello sotto la Cattedrale torna a splendere dopo i lavori di restauro curati dalla Soprintendenza ai beni culturali di Messina. I brani eseguiti dal vivo da due cori hanno accompagnato le autorità e i primi visitatori alla scoperta del tesoro nascosto, rendendo il momento ancora più solenne. La direttrice dei lavori, Mirella Vinci, spiega cosa è stato fatto durante i lavori di restauro.

Vinci: “Momento storico per Messina”

“Un momento storico, ci tenevo tanto che i messinesi potessero ritornare in questo luogo”, ha detto l’ex soprintendente Vinci. “Restauro, messa in sicurezza, nuovo impianto di illuminazione e passerelle accessibili: tutto questo è stato pensato per una fruizione dei messinesi e dei turisti”, conclude Vinci.

Le opere pittoriche riemerse dopo la pulitura

L’architetta e funzionaria della Soprintendenza ai Beni culturali, Stefania Lanuzza, racconta il lavoro minuzioso di pulitura e restauro. Con i bisturi sono stati rimossi tutti gli schizzi di cemento risalenti ai lavori precedenti. Poi sono stati messi in sicurezza gli stucchi a rischio caduta. All’interno della Cripta si possono ammirare testimonianze delle antiche pavimentazioni in cotto del ‘600 recuperate e ricollocate, inoltre diverse opere pittoriche sono riemerse durante i lavori di pulitura. “Ci sono degli studi in corso sulle colonne e sulle opere pittoriche, che poi confluiranno nella pubblicazione che stiamo preparando“, annuncia l’architetta Lanuzza.

Sito accessibile a tutti grazie alle nuove passerelle

Inoltre, il sito è totalmente accessibile in quanto una passerella consente di visitarlo in tutte le sue sale. Inoltre la Soprintendenza sta ultimando dei pannelli informativi, che verranno realizzati sia in italiano che in inglese. La chiesa riapre così a partire da oggi le sue porte ai cittadini e ai turisti. Grazie alla Curia di Messina, su decisione dell’arcivescovo monsignor Accolla, il sito sarà aperto tutti i giorni fino a settembre.

Aperto tutti i giorni fino a settembre dalle 9.30 alle 19.30

Per tutta la giornata della riapertura, oggi 1 giugno, la Cripta resterà aperta fino alle 20. Il 2 giugno dalle 9.30 alle 23.30 in occasione della notte mariana. Il 3 giugno dalle 9.30 alle 16.30 per la processione della Madonna della Lettera. Dal 4 giugno fino a tutto settembre le porte resteranno aperte dalle 9.30 alle 19.30, tutti i giorni. Nel primo periodo, la visita sarà gratuita.

L’inaugurazione con autorità e cittadini

All’inaugurazione erano presenti tanti cittadini e diverse autorità religiose, civili e militari. Dopo la benedizione dell’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, sono intervenuti il delegato dell’Arcidiocesi, padre Roberto Romeo, le architette Mirella Vinci e Stefania Lanuzza e il sindaco di Messina, Federico Basile.

Accolla: “Non c’è futuro senza delle buone radici”

“Non c’è futuro se non ci sono delle buone radici e le radici sono nella storia. Visitare questa luoghi è un tuffo nel passato. Educare al senso del bello le nuove generazioni significa riconoscere le virtù dei nostri antenati e degli artisti del passato. Grazie a chi ha valorizzato tutto questo per poter godere del patrimonio artistico e architettonico di Messina”, ha detto ai presenti l’arcivescovo Accolla.

Il nuovo impianto di illuminazione, realizzato dall’impresa Fazio di Messina, consente di ammirare meglio gli stucchi restaurati. La stessa impresa ha realizzato la nuova illuminazione notturna della Porta Spagnola nella Zona Falcata.

Vedi qui la galleria fotografica