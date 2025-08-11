La festa di San Nicola a Ganzirri in un gioco di luci e tanta partecipazione VIDEO

Messina. Si sono svolti il tradizionale attraversamento del lago e il passaggio della statua nelle vie

MESSINA – La tradizione si è rinnovata. A Ganzirri ieri sera si è svolta la processione di San Nicola. Il passaggio della statua nelle vie e poi l’attraversamento del lago in feluca, fino ai giochi d’artificio, hanno caratterizzato ancora una volta la cerimonia. Il tutto tra giochi di luce e un’ampia partecipazione.

Nel pomeriggio, il presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano, ha lanciato l’allarme su problemi di viabilità in questi giorni di festa.