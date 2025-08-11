 La festa di San Nicola a Ganzirri in un gioco di luci e tanta partecipazione VIDEO

La festa di San Nicola a Ganzirri in un gioco di luci e tanta partecipazione VIDEO

Redazione

La festa di San Nicola a Ganzirri in un gioco di luci e tanta partecipazione VIDEO

lunedì 11 Agosto 2025 - 07:00

Messina. Si sono svolti il tradizionale attraversamento del lago e il passaggio della statua nelle vie

MESSINA – La tradizione si è rinnovata. A Ganzirri ieri sera si è svolta la processione di San Nicola. Il passaggio della statua nelle vie e poi l’attraversamento del lago in feluca, fino ai giochi d’artificio, hanno caratterizzato ancora una volta la cerimonia. Il tutto tra giochi di luce e un’ampia partecipazione.

Festa di San Nicola a Ganzirri

Nel pomeriggio, il presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano, ha lanciato l’allarme su problemi di viabilità in questi giorni di festa.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il ponte tra rischio penali, certezze a destra e incubi a sinistra
Da Messina all’Agenzia Spaziale Italiana, la storia di Simone Pirrotta
Si apre una nuova bocca effusiva nell’Etna, colata lavica a quota tremila metri
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED