La fiera del cioccolato torna a Messina. E' il primo evento sull'isola del viale San Martino VIDEO - Tempostretto

Un weekend dedicato al cioccolato artigianale, ma non solo: da giovedì a domenica l'isola pedonale sarà più viva

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Per la prima volta una manifestazione della durata di 4 giorni animerà la tanto discussa isola pedonale sul viale San Martino. Tanti messinesi l’hanno sempre considerata solo una strada chiusa e non una vera isola. Ma sono proprio eventi come questo a renderla più viva, anche se solo per qualche giorno.

Chocomoments da giovedì a domenica

Da domani a domenica la fiera del cioccolato tornerà a Messina per la quarta volta. I maestri cioccolatieri di Chocomoments arrivano da Pavia e faranno tappa in città dopo il loro tour in Italia e in Europa. Giancarlo Maestrone, uno degli organizzatori, racconta di aver accolto positivamente la sfida di spostare gli stand da piazza Cairoli alla zona pedonale.

Trampolieri e personaggi Disney animeranno l’isola

“Un bel segnale per Messina e per i commercianti“, spiega Teresa Impollonia, che oltre ad aver organizzato la quarta edizione dell’evento sarà presente con una postazione di Radio Zenith Messina. Gli speaker, infatti, avranno una postazione accanto ai laboratori dedicati al cioccolato e da li trasmetteranno da giovedì 9 a domenica 12 novembre. Ecco tutte le iniziative previste per quest’anno.