Isola pedonale, tornano gli archetti nelle traverse del viale San Martino VIDEO - Tempostretto

Nelle vie cieche si dovrebbe parcheggiare solo su un lato, ma così non è. Intorno all'isola è il caos

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il viale San Martino tornerà pedonale da domani sera. Nelle traverse cieche sono stati riposizionati gli archetti dissuasori. In queste vie si dovrebbe parcheggiare solo su un lato ormai da mesi, ma così non è mai stato.

Anche la nuova segnaletica della via Ettore Lombardo Pellegrino per indicare il parcheggio moto è stata ignorata, così come i cartelli che indicano il divieto di sosta per i lavori in corso. Insomma intorno all’isola è il caos.

Scorri per vedere le foto 👇🏻