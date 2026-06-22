La giovane Iris Forami nella Giunta Basile: “Da neo laureata a neo assessora” VIDEO

Ha la delega alle Politiche giovanili e proviene da una delle liste per i giovani di ScN. De Luca: "A Messina apertura alle nuove generazioni"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Simone Milioti

MESSINA – La vera novità della Giunta Basile. La neo laureata in Economia aziendale Iris Forami è entrata nella squadra di governo del sindaco Federico Basile, proveniente da una delle due liste dei giovani (De Luca sindaco di Sicilia). Queste le deleghe dell’assessora più giovane tra tutte le Città metropolitane d’Italia: Politiche giovanili e impatto generazionale sulle Politiche pubbliche.

Così ai microfoni di Tempostretto, con l’emozione di chi ha appena giurato: “Mi sono laureata da tre mesi e questa per me sarà un’occasione irripetibile. Questo è solo l’inizio. Lavorerò alle politiche giovanili con tutti i ragazzi delle due liste De Luca sindaco di Sicilia e Cateno per i giovani. L’impegno principale sarà quello di dare continuità al lavoro già svolto. E valorizzare gli strumenti che già sono stati forniti, lavorando con tutti i ragazzi attaverso impegni settimanali”.

De Luca: “Segnale d’apertura alle nuove generazioni”

Lo stesso leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca ha messo in rilievo il significato della nomina di Iris Forami: “Desidero ringraziare tutte le ragazze e tutti i ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco, portando entusiasmo, idee e passione. La presenza di Iris Forami in Giunta rappresenta un segnale concreto di apertura alle nuove generazioni. Allo stesso modo voglio sottolineare l’entusiasmo e lo spirito di squadra dimostrati dai tanti giovani candidati che continuano a credere in questo progetto e ne sostengono con entusiasmo il percorso. Andiamo avanti con determinazione perché il secondo tempo (con gli occhi puntati sulle regionali e nazionali, n.d.r.) di questa partita storica è già iniziato”.

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