La grande festa del Cineclub dei piccoli al Lux di Messina VIDEO

Centinaia di famiglie hanno affollato i tre giorni del programma del primo festival cinematografico siciliano dedicato ai bambini

MESSINA – Centinaia di famiglie hanno affollato i tre giorni del programma del primo festival cinematografico siciliano dedicato ai bambini. Una grande festa popolare. La quinta edizione del Cineclub dei Piccoli si è svolta a piazza Lo Sardo (ex Piazza del Popolo), Largo Seggiola e il Cinema Lux. Proiezioni abbinate a laboratori, spettacoli di magia, Opera dei Pupi, anteprime cittadine e nazionali, gadget, zucchero filato e palloncini sempre con l’ottica di educare divertendo. Una kermesse giunta al termine di un lungo percorso che ha visto la partecipazione di oltre 1.700 studenti di istituti comprensivi di Messina, Palermo e Catania, protagonisti in quanto giurati di un concorso nazionale di cortometraggi, per la prima volta suddiviso in due categorie: Kids Club per i ragazzi della scuola primaria e Teens Club per quelli della scuola secondaria di primo grado.

Annunciati, durante la proiezione conclusiva della manifestazione, i verdetti degli studenti. Per la sezione Kids, il più votato è stato “La casa sul mare” di Fulvio Davide Ricca, mentre per la categoria Teens il vincitore è stato il corto “Villetta con piscina” di Karma Gava. Una menzione speciale per la sezione Kids a “Falling A-Park” di Francesca Curaba e Christian Rosati, che in alcuni plessi è risultato il più votato.

Sono stati anche assegnati i Premi dalla Federazione Italiana dei Circoli dei Cinema (F.I.C.C.), composte da giurie internazionali per entrambe le due sezioni e i cui membri erano: il presidente della IFFS – International Federation of Film Societies Joao Paulo Macedo, dal rappresentante della FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema nella IFFS Marco Asunis, dagli operatori culturali Mirene Macedo, Giancarlo Nonis e da tre bambini (due portoghesi e uno italiano).

Per la sezione Kids si è aggiudicato il Premio F.I.C.C. il cortometraggio “Grogh, Storia di un castoro”, degli autori Gianni Zauli e Alberto Baioni, mentre “Lontania” di Andrea Simonella si è imposto nella categoria Teens.

L’evento di chiusura del Cineclub dei Piccoli, che è stata presentato da Noemi David, ha anche previsto l’anteprima cittadina del film “La Bicicletta di Bartali” in collaborazione con il Team Nibali.

“Tante novità in questa quinta edizione ma scommessa vinta. L’apertura di una seconda sezione del concorso dedicata alle scuole secondarie di primo grado ci ha permesso di poter dialogare anche con i teenagers, e aver aperto il programma ad eventi live svolti all’aperto ha reso la manifestazione una festa di piazza che ha avvicinato al cinema tante famiglie e tanti bambini che non sono abituati alla frequentazione della sala cinematografica. Il Cinema Lux si conferma un grande e importante laboratorio culturale per la città, e attorno al progetto si è creata una rete di istituzioni, scuole e realtà private sulle cui fondamenta sarà possibile progettare una sesta edizione ancora più ricca di contenuti e ospiti”.

Il Cineclub dei Piccoli è un progetto dell’Associazione Culturale Arknoah realizzato in partenariato con l’International Federation of Film Societies, la Direzione Didattica “A. Gabelli” di Palermo e il Cineforum Orione, con il Patrocinio del Comune di Messina e il sostegno del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MIC – Ministero della Cultura e dal MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito e della F.I.C.C. (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema). In collaborazione con Cineteca di Bologna, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Team Nibali, Amici Cucciolotti, Cineteca dello Stretto, Messina Film Commission, Cinema Lux, Priscilla e Libreria Ciofalo.

