La Guardia di finanza: "Vigileremo su ogni euro in arrivo dalla Comunità europea" VIDEO - Tempostretto

Il colonnello Gerardo Mastrodomenico commenta il protocollo d'intesa sugli appalti pubblici con l'Autorità di sistema portuale dello Stretto

MESSINA – “Il nostro obiettivo? Che tutti i finanziamenti che arriveranno, con il Pnrr e in generale nel settore degli appalti pubblici, vengano spesi e bene. Noi, come Guardia di finanza, vigileremo su ogni euro”. Così il colonnello Gerardo Mastrodomenico, comandante provinciale della Gdf di Messina, commenta il protocollo d’intesa sugli appalti pubblici siglato con l’Autorità di sistema portuale dello Stretto.

A sua volta, Mario Mega, presidente dell’Adsp, ha evidenziato “l’importanza di tenere alta l’attenzione su tutto il sistema e la conduzione degli appalti per evitare qualsiasi condizionamento. In sinergia con la Guardia di finanza, in un protocollo per 24 mesi, i controlli saranno mirati”. Con Mastrodomenico e Mega, nella caserma “Cotugno” della Gdf, sede del comando provinciale, erano presenti Domenico La Tella, segretario generale dell’Adsp, e il tenente colonnello Salvatore Romeo, capo ufficio operazioni della Gdf.