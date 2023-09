La manovra salvavita dei bambini: i neogenitori a lezione dal 118 VIDEO - Tempostretto

Sapere cosa fare in caso di soffocamento di un neonato e di chi è piccolo aiuta a non farsi prendere dal panico

MESSINA – Una manovra salvavita spiegata a neogenitori e donne in gravidanza. Sapere cosa fare in caso di soffocamento di un neonato e dei bambini, soprattutto sotto i tre anni, aiuta a non farsi prendere dal panico. I medici del 118 hanno incontrato gestanti e genitori per spiegare come agire in caso di esigenza di primo soccorso.

Il direttore dell’Unità operativa del 118 di Messina, Domenico Runci, spiega che l’evento è stato fortemente voluto dal commissario straordinario dell’ospedale Papardo Alberto Firenze.

Ecco in video le impressioni di una mamma e un papà che hanno partecipato all’iniziativa.