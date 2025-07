La moria di pesci a Mortelle e la “mangianza” dei tonni VIDEO

La spiegazione dei pescatori locali

Un fenomeno insolito ha destato preoccupazione questa mattina sulle coste di Mortelle, dove molti bagnanti e appassionati diportisti si sono trovati di fronte a uno spettacolo sorprendente: una vasta distesa di pesci privi di vita che galleggiavano in mare. La spiegazione è giunta rapidamente dagli esperti locali, i pescatori della zona, che hanno ricondotto il tutto a un’attività predatoria naturale: la “mangianza” dei tonni.

Questa tesi ha trovato ulteriore conferma in un filmato circolato ieri pomeriggio, che mostrava banchi di pesce azzurro sbattere violentemente contro gli scogli di Torre Faro. Si tratta, in realtà, di una strategia di caccia adottata da grandi predatori marini. Specie come i tonni, ma anche le lecce e le ricciole, spesso cooperano in gruppo per spingere le loro prede – piccoli pesci pelagici come acciughe, sardine o cefali – verso le acque meno profonde o verso aree dove possono essere intrappolate con maggiore facilità.

Quando i banchi di pesci più piccoli, nel disperato tentativo di sfuggire all’attacco, si dirigono verso la costa, finiscono per rimanere bloccati in acque basse o spiaggiati. In questi spazi ristretti e sovraffollati, la scarsità di ossigeno disciolto nell’acqua diventa critica, portando all’asfissia dei pesci. Le alte temperature estive delle acque costiere aggravano ulteriormente questa situazione, deteriorando le condizioni vitali dei pesci intrappolati. Il risultato è spesso una moria improvvisa e localizzata, che può coinvolgere tanti esemplari.

Questo evento, osservato negli ultimi due giorni al largo delle coste messinesi, rientra in un ciclo naturale della catena alimentare marina, seppur con conseguenze visivamente d’impatto.