La piscina comunale riapre dopo 5 mesi. Ecco i nuovi bagni e la rampa per disabili VIDEO - Tempostretto

L'impianto oggi si presenta accessibile e inclusivo. La vasca è pronta e già qualcuno è tornato a nuotare

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si torna a nuotare alla piscina comunale. Il caso del bagno per persone con disabilità è stato risolto. Ci sono voluti, però, cinque mesi per rimettere a nuovo i bagni negli spogliatoi donne, uomini e ospiti. In ognuno di questi ci sono adesso due bagni, di cui uno dedicato ai disabili. Quest’ultimo è dotato anche di una doccia con seggiolino specifico.

Nuova rampa di accesso in via Salandra

E’ stata realizzata, inoltre, una rampa accessibile nell’ingresso ospiti di via Salandra. Da questa entrata laterale, infatti, era difficile accedere proprio per la presenza di un gradino. L’ingresso principale, sul viale San Martino, era stato dotato di uno scivolo accessibile già lo scorso anno.

Oggi l’impianto riapre al pubblico con tutti i requisiti di accessibilità. La vasca è pronta e già qualcuno ha ripreso a nuotare. Sono aperte le iscrizioni ai corsi gestiti dalla Fin (Federazione Italiana Nuoto).