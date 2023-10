La piscina comunale pronta a riaprire: arrivate (e montate) le porte dei bagni - Tempostretto

Il caso del bagno disabili è stato risolto e con la sistemazione anche degli altri spazi la "Graziella Campagna" dovrebbe riaprire a breve

MESSINA – A undici mesi dalle prime polemiche, la piscina comunale “Graziella Campagna” vede la riapertura, stavolta con il bagno per i disabili pronto (e non solo). A fine agosto, durante un consiglio comunale in cui si è parlato di impianti sportivi, era stato l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro a rassicurare tutti sulle tempistiche. Aveva dichiarato: “Abbiamo finito i lavori e abbiamo recuperato anche uno spazio per gli ospiti, non solo per gli atleti. Mancano una o due porte, per questo non sono stati consegnati”. In realtà ne mancava qualcuna in più.

Queste porte sono arrivate a fine settembre e sono state finalmente montate nelle scorse ore. L’attività dovrebbe partire già nei prossimi giorni. I messinesi riavranno a disposizione uno spazio cruciale per la pratica sportiva in centro, soprattutto visto la carenza degli impianti natatori in città, problema atavico di cui si parla ormai da tempo e che l’amministrazione sta tentando di risolvere.