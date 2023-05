La primavera fiorisce con i sapori del "Santa Teresa Street Food" VIDEO - Tempostretto

Inaugurato ieri sera il viale delle specialità nel comune ionico. Cibo e musica live fino a domenica 7 maggio

SANTA TERESA DI RIVA (MESSINA). Da ieri sera è ufficialmente partito il ‘Santa Teresa di Riva Street Food’ di primavera. A inaugurare il viale delle specialità, in via Roma, il sindaco Danilo Lo Giudice, insieme all’amministratore di ‘Eventivamente’ Alberto Palella, l’assessore al Turismo e Spettacolo Ernesto Sigillo, la vicepresidente del Consiglio comunale Mariella Di Bella e Bracioleone mascotte del ‘Messina Street Food Fest’.

La manifestazione nel comune ionico nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione di Santa Teresa di Riva e il team di Palella, ideatore e founder del format originale della kermesse del gusto messinese, con il patrocinio di Confesercenti Messina. Il village sarà operativo tutti i giorni fino a domenica 7 maggio, sabato e domenica anche di mattina dalle 11.30 alle 15, mentre la sera buon cibo e musica live sino all’1 di notte. Santa Teresa di Riva è un comune importante all’interno della costa ionica caratterizzata da una forte vocazione turistica. E, grazie a questa peculiarità, già da ieri sera, oltre a molti abitanti del luogo e dei comuni vicini, si sono visti passeggiare e degustare diversi turisti stranieri provenienti anche dalla vicina Taormina.

“Siamo molto felici di inaugurare un evento che attendevamo da tempo, si ricomincia dopo due anni di stop forzato”. Queste le parole del sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice subito dopo l’inaugurazione. “Sono convinto che, ancora una volta, sarà un successo – osserva il primo cittadino – questi quattro giorni ci regaleranno la possibilità di stare insieme, tornare a ritrovarsi serenamente e gustare delle ottime specialità gastronomiche d’eccellenza, oltre sano divertimento e musica. Faccio i complimenti all’amministrazione che ha collaborato all’iniziativa, all’assessore Ernesto Sigillo, ad Alberto Palella e a tutti gli organizzatori del Santa Teresa di Riva Street Food”.

Per Alberto Palella continua il viaggio in provincia di Messina: “Abbracciamo così tutto il comprensorio, dopo la fascia tirrenica, siamo sulla ionica. Un format rodato, nato nel 2017 nella città dello Stretto, una grande scommessa che abbiamo vinto. Siamo fino a domenica qui, nella meravigliosa Santa Teresa di Riva, con diverse novità, proposte da operatori nuovi, alcuni proprio della zona, altri che provengono da varie parti della Sicilia e affiancano storici street fooder che da anni sono protagonisti della nostra kermesse. E poi torneremo a Messina per una summer edition a fine giugno, della quale fra qualche settimana presenteremo tutti i dettagli”, conclude il founder di ‘Eventivamente’.