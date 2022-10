La testimonianza dei pazienti trapiantati: "Si può tornare a una vita normale" VIDEO - Tempostretto

Lorenza e Pietro raccontano la loro esperienza post trapianto all'interno del laboratorio di riabilitazione sportiva dell'Irccs Piemonte

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Al fianco dei medici che stamattina hanno presentato il progetto di riabilitazione sportiva per i pazienti che hanno subito un trapianto d’organo, ci sono stati anche gli stessi protagonisti dell’iniziativa: i trapiantati. In due hanno raccontato la propria esperienza, Lorenza Pecorelli e Pietro Fazio.

Lorenza: “Grazie alla riabilitazione torno a una vita normale”

Lorenza ringrazia l’associazione “Donare è Vita” e il presidente Gaetano Alessandro per il prezioso supporto durante tutto il percorso, dal pre trapianto e fino alla riabilitazione. Poi parla del progetto: “Questa riabilitazione è fondamentale per noi trapiantati, perché è questo ciò che ti rimette in forze per procedere verso una vita normale. Quello è l’obiettivo, fare ciò che si faceva prima. Io mi sono ripresa grazie al percorso riabilitativo che purtroppo è iniziato forse tardi rispetto a quando avrei dovuto. Ma c’è anche la componente relativa alla forza interiore, quella che ti spinge per recuperare il prima possibile”.

Il messaggio di Lorenza

Lorenza lancia anche un messaggio: “Non perdete mai le speranze, è fondamentale credere che i miracoli avvengono. I doni esistono, ci sono. Invito tutti a donare, perché in Sicilia siamo indietro. Io avevo pochissimi giorni di vita al momento dell’attivazione della lista urgente per il trapianto. Poi ce l’abbiamo fatta”.

La commozione di Pietro

Commosso ed emozionato Pietro Fazio: “Con il trapianto si vive un’altra vita, si riescono a fare tutte quelle cose che a un certo punto non sei riuscito più a fare. Grazie a questa persona che ha donato e mi ha regalato la vita”.