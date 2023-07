La valle degli Eremiti, dove è possibile trovare refrigerio dal caldo africano VIDEO - Tempostretto

Ecco uno dei luoghi più freschi della nostra provincia. La luce del sole non riesce a penetrare nemmeno nel cuore dell'estate

In giornate di gran caldo e di afa, come quelle che stiamo vivendo in questi giorni, ci sono dei luoghi ancora incontaminati, vicino la nostra città, dove è possibile trovare un po’ di refrigerio dalla morsa della calura. La splendida valle degli Eremiti, all’interno della Riserva naturale orientata di Fiumedinisi e monte Scuderi, rappresenta un esempio. In questi giorni è uno dei luoghi più freschi della nostra provincia.

Lo spettacolo della valle degli Eremiti

La fitta vegetazione lascia il fondo della valle perennemente all’ombra, favorendo un clima decisamente più fresco rispetto alle aree circostanti. Sul fondo del canyon le temperature possono essere di -5°C -6°C più basse rispetto alle temperature che si registrano a 300 metri di altezza sopra questa valle. In questo caso sono proprio gli alberi e la fittissima vegetazione, fra cui molte felci, a rilasciare in atmosfera il vapore acqueo che poi servirà a mitigare la temperatura, attraverso il fenomeno dell’evapotraspirazione. Ecco perché è molto importante creare aree verdi nelle zone fortemente urbanizzate, per cercare di attenuare gli effetti di queste ondate di calore, creando ampie zone d’ombra pure in città.