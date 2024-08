“La Vara? Recuperiamo l’orgoglio di essere messinesi” VIDEO

Il sindaco Federico Basile: "Ricordiamoci ogni giorno delle nostre potenzialità"

di Noemi David e Silvia De Domenico

MESSINA – “La mia terza Vara come sindaco? Un’emozione che cresce. Con monsignor Accolla abbiamo fatto una battuta: sembra che ogni anno ci sia più gente”. Abbiamo sentito Federico Basile durante la lunga diretta di Tempostretto. Ha aggiunto il sindaco: “Dopo l’emozione della prima volta, si è passati alla consapevolezza della seconda volta e adesso alla sorpresa per così tanta gente, alla terza manifestazione, dietro questa macchina votiva che rappresenta la fede della città di Messina”.

Il primo cittadino ha pure commentato “la voglia dei giovani di tirare la Vara e prendersi in mano l’orgoglio della città. Mi auguro che, come ha detto monsignor Accolla, sia la Vara di ogni giorno. Ci sono tanti progetti per portare avanti la nostra città. Le tradizioni si mantengono? Si rafforzano. Poco fa mi ha salutato una persona che viene dalla Francia e che ha parenti qui. Questa manifestazione religiosa, culturale e storica serve a riprenderci quell’orgoglio di cui dovremmo ricordarci ogni giorno”.

Continua nell’intervista video.

