La Vardera: "Non crediamo agli exit poll. Secondi? Pensiamo solo alla vittoria" VIDEO - Tempostretto

Le prime parole del presidente del movimento “Sud chiama Nord”

FIUMEDINISI – Lo spoglio per le Regionali è appena iniziato e Cateno De Luca affida al presidente del Movimento “Sud chiama Nord” (e candidato all’Ars) Ismaele La Vardera il compito di rispondere alle prime domande dei giornalisti assiepati nel Palazzo Municipale di Fiumedinisi. Il primo commento è relativo all’elezione di Francesco Gallo alla Camera e di Dafne Musolino al Senato. I primi due parlamentari nazionale della storia di “Cateno De Luca sindaco d’Italia – Sud chiama Nord”. “Un risultato positivissimo – dice La Vardera – perché il nostro è un movimento nato da poco e avere dei rappresentanti in parlamento ci rende orgogliosi. Non ci siamo fatti cogliere impreparati dall’election day. Abbiamo girato la Sicilia in lungo e in largo senza mai fermarci. Dafne Musolino ha saputo di sapere amministrare la città in un momento complicato come quello della pandemia. Portiamo a Roma gente preparata e non “paracadutati”, come la compagna di Berlusconi che farà la deputata eletta a Marsala in un territorio che probabilmente manco conosce”. Un accenno anche alle Regionali. Gli exit poll danno De Luca al secondo posto, parecchio staccato rispetto a Schifani. “Sono lontani dalla realtà delle cose. Noi abbiamo fatto una campagna sul campo – dice La Vardera – che ci ha permesso di avere il polso della situazione. Arrivare secondi? In questo momento non guardiamo altro che al primo posto. Sono convinto che arriveranno delle sorprese dallo spoglio”.