La società stata avvisata e dovrebbe giungere sul posto in tempi brevi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Attenzione in via Cosimo Cristina (zona S. Lucia sopra Contesse N.d.r.): una perdita d’acqua potrebbe causare problemi a chi percorre quella strada. Ho contattato l’Amam: dovrebbero arrivare in tempi brevissimi”.

Altri cittadini comunicano che avevano segnalato il problema già da un mese.

L’Amam fa sapere che stamattina interverrà.