L’Apollo diventa cinema inclusivo: film a volume basso e luci accese in sala VIDEO

Ripartono le domeniche del progetto "Nel blu dipinto di blu". La prima proiezione il 4 febbraio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Lo scorso anno per la prima volta tanti bambini e ragazzi con autismo sono entrati al cinema (vedi qui il progetto). Quest’anno si replica e si raddoppia. Il cinema Apollo torna sala inclusiva per 8 domeniche, a partire dal 4 febbraio. E’ un progetto che la proprietaria della multisala Loredana Polizzi aveva nel cuore. La prima edizione è stata realizzata in collaborazione con Marco Bonanno e Angela Rizzo. Questa seconda edizione, che prenderà il via la prossima domenica, vedrà coinvolti anche il Comune di Messina, l’azienda partecipata Messina Social City e l’Asp.

A raccontare l’iniziativa, insieme a Loredana Polizzi, è Marco Bonanno, co-organizzatore del progetto e papà di un ragazzo autistico. “L’anno scorso è stato bellissimo vedere bambini e ragazzi per la prima volta al cinema. Le luci accese e il volume basso sono elementi fondamentali per chi convive con l’autismo”, spiega Bonanno. E lancia un appello alle terapiste: “Venite ad aiutarci. Le proiezioni si svolgeranno la domenica mattina più o meno ogni 15 giorni, vi invitiamo a spendere un’ora del vostro tempo per supportare i ragazzi”.

A presentare il progetto erano presenti anche l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, la presidente di Messina social city Valeria Asquini e la coordinatrice del tavolo tecnico autismo Santina Patanè. Ecco le date in cui le proiezioni saranno doppie e adatte a tutti.