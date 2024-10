Largo Diogene, sarà la prossima baraccopoli ad essere demolita VIDEO

Una decina di baracche a Fondo Fucile sfuggite al primo censimento

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ultimo viaggio in una baraccopoli che sta per essere demolita. Largo Diogene, infatti, sarà la prossima in cui entreranno le ruspe. Mentre, nello stesso quartiere, si continua con l’abbattimento delle baracche di via Evemero e via Catanoso. Ma qui le operazioni saranno più complesse proprio perché la via è talmente stretta da non consentire ai mezzi meccanici di entrare. Quindi gran parte del lavoro verrà fatto a mano dagli operai.

Come cambierà volto Fondo Fucile

Ci troviamo sempre a Fondo Fucile, in un’immensa area di nulla che grazie al progetto Pinqua avrà una nuova vita. Con l’assessore al Risanamento e vicesindaco Salvatore Mondello abbiamo raccontato come rinascerà questo rione. Quelle di Largo Diogene sono una decina di baracche, per errore sfuggite al primo censimento, ecco perché sono ancora in piedi. Con le ultime demolizioni, che verranno avviate nelle prossime settimane, si completerà la prima fase del risanamento. Poi arriverà quella della ricostruzione e della tanto attesa riqualificazione.