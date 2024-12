L’artista di strada che canta per i croceristi: “Loro sorridono e ride pure il mio cuore” VIDEO

Roberto Romano vive a Camaro e si sposta in giro per la città con chitarra e monopattino

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ha più di 60 anni, non ha una famiglia e gli amici sono quelli che incontra cantando. Roberto Romano è diventato artista di strada per caso. Ogni mattina imbraccia la sua chitarra, indossa il suo cappellino, sale sul monopattino e si sposta in giro per la città. “Vivo da solo a Camaro, a volte prendo il bus per arrivare in centro e canto e suono pure per i passeggeri”, racconta.

Ha vissuto per 15 anni a Milano e cantava per strada anche li

E’ originario di Termini Imerese e ha iniziato a suonare la chitarra da bambino nel paesino in cui è nato. Poi la vita l’ha portato a vivere per 15 anni a Milano e anche li ha suonato per le strade per la gente. “Qualcuno mi vuole bene e sorride quando mi sente cantare e allora ride pure il mio cuore”, dice il signor Roberto. Alcuni gli lanciano una moneta, altri lo ignorano ma a lui non importa e continua a cantare ogni giorno da 20 anni.

“We are the world”, l’emozionante duetto con la turista americana

Qui a Messina canta quasi sempre per i croceristi che sbarcano in città e spesso nel punto panoramico di Cristo Re. “Vado dove mi dice la testa, non ho programmi, vivo la mia vita così”, dice l’artista di strada. A volte stona, a volte sbaglia accordi o non ricorda le parole, soprattutto delle canzoni straniere, ma è felice di cantare per la gente e regalare attimi di gioia o un semplice sorriso. “Quando non ricordo le parole inglesi mi avvicino ai turisti e a volte qualcuno mi aiuta e canta con me”. Ed è ciò che è capitato a piazza Unione Europea, quando una turista americana ha cantato con lui il celebre brano “We are the world”. Il caso ha voluto che la crocerista fosse anche molto intonata ed è stata un’emozione sentirla cantare, sia per i passanti che per lo stesso Roberto.