Laureati e laureandi a colloquio con le aziende: l'emozione di chi partecipa al "Recruiting day" VIDE - Tempostretto

Orgogliosa la prorettrice Salomone: "Bello tornare in presenza". Oltre 400 i candidati selezionati per i colloqui, tra cui molti stranieri.

MESSINA – Il Covid lo ha trasformato in un evento online ma oggi è tornato in presenza, per la gioia di centinaia di studenti e delle 36 aziende che hanno partecipato. L’Unime ha organizzato anche quest’anno il Recruiting Day, una giornata che permette al mondo universitario e del lavoro di entrare in contatto, con colloqui e workshop finalizzati all’assunzione e all’ingresso nel campo professionale post laurea.

“Una bella opportunità, daremo il meglio di noi”

“Un’opportunità bella – racconta una giovane messinese, la dottoressa Gloria Russo, già laureata nei mesi scorsi e pronta ad affrontare i colloqui – quindi perché non partecipare? Questi iniziative aiutano sia l’università sia noi, per conoscere e farci conoscere. Non bisogna mollare, qualsiasi sia il risultato”. Rincara la dose la dottoressa Giada Ricciardello, laureanda dell’ateneo: “Daremo il meglio di noi, vogliamo uscire dalla condizione di studente e far parte della società e del mondo del lavoro”. Un po’ di ansia nell’attesa dei colloqui e come loro oltre 400 studenti, tra cui tanti stranieri.

La prorettrice Salomone: “Molto contenti di tornare in presenza”

Orgogliosa la prorettrice ai servizi per gli studenti, la professoressa Roberta Salomone: “Non è il primo anno ma l’ultima volta in presenza è stato nel 2019, prima della pandemia. Siamo molto contenti, abbiamo 36 aziende con 133 posizioni aperte. Sono stati selezionati oltre 400 studenti su più di 1.300 curricula inviata”. E sugli studenti stranieri, Salomone spiega che “sono oltre 700 gli iscritti all’Università di Messina ed è bello sentire nei corridoi diverse lingue. Ci sono anche corsi in lingua inglese e tanti sono qui oggi per i colloqui”. 36 le aziende coinvolte in diversi settori, dall’economico al bancario, dai servizi al settore sanitario, fino ad assicurazioni, consulenza ed energia. Presenti anche diversi gruppi messinesi, come A.D.I. Messina e Caronte & Tourist.

