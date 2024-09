Le baracche attaccate alla palestra della scuola: “Al loro posto un impianto sportivo” VIDEO

Demolizioni in corso in via Evemero. Gioiscono il dirigente del Minutoli e il presidente della Terza Municipalità

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ruspe in azione in via Evemero. Sono una decina le baracche costruite sul suo pubblico che nei prossimi due mesi spariranno. Alle loro spalle c’è la palestra dell’Istituto “Minutoli”, che doveva prolungarsi proprio fino al marciapiede, ma la presenza della micro baraccopoli l’ha impedito. A raccontare l’aneddoto è il dirigente scolastico della scuola Pietro La Tona, che adesso immagina uno spazio da poter adibire a impianto sportivo per la comunità scolastica o per il quartiere.

Gioiscono il preside La Tona e il presidente Cacciotto

A gioire per l’inizio dello sbaraccamento di questa porzione di Fondo Fucile è anche il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto. “Nel nostro quartiere diverse zone sono state risanate o lo saranno nei prossimi mesi e questo ci fa ben sperare”, dichiara il presidente complimentandosi con l’ufficio commissariale di Marcello Scurria per il lavoro svolto finora. Nei mesi scorsi era stato proprio il consiglio della sua Municipalità a segnalare il grave problema igienico sanitario di una baraccopoli che non risultava nemmeno censita.