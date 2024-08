Parco di Camaro pulito e giochi intatti. “Anche nei quartieri periferici c’è civiltà e rispetto” VIDEO

Lo spazio verde è stato molto apprezzato dagli abitanti della zona. Eccolo a quasi due mesi dall'inaugurazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Vialetti puliti, giochi intatti e prato verde. Ecco il parco di Camaro Sant’Antonio quasi due mesi dopo l’inaugurazione. Lo spazio urbano è curato e pulito e non c’è traccia di gesti vandalici. Nei giorni scorsi avevamo raccontato il danneggiamento di alcuni giochi nella nuova villetta di via Scuole e Torre Faro.

“Questo dimostra che ci sono ancora troppi pregiudizi”

“Questo dimostra che ci sono ancora troppi pregiudizi. Anche nei quartieri considerati periferici può esserci rispetto”, commenta il sub commissario al Risanamento Marcello Scurria. Il giorno dell’apertura al pubblico il commento più ricorrente era “chissà quanto durerà”. E invece il parco resiste ed è ben tenuto.

In tanti lo apprezzano, altri lamentano di non dormire più

Nel quartiere in tantissimi lo apprezzano e lo utilizzano per far giocare i propri figli o nipoti nel pomeriggio o sedersi al fresco la sera. Dall’altro lato, però, altri residenti lamentano di non poter più dormire la notte perché i giovani che si ritrovano fino a tardi sono molti e rumorosi. Ecco come commenta il disagio il parroco della chiesa adiacente al parchetto.