Le fiamme nell’ex albergo “Paradis”, incendio a Messina VIDEO

Dalle 17 in azione i vigili del fuoco

MESSINA – Incendio nell’ex albergo “Paradis” di Messina. Dalle 17 di stasera una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina è impegnata a Paradiso per l’estinzione di un incendio sviluppatosi all’interno di quello che un tempo era un hotel di fronte al mare.

Una struttura, in via Consolare Pompea, oggi abbandonata e rifugio di persone senza fissa dimora.

Dalla sede centrale di via Salandra è avvenuta la prima partenza dei vigili del fuoco con l’Aps (autopompaserbatoio) e un’autobotte. Il personale ha provveduto a estinguere le fiamme che si sono propagate, per cause in corso di accertamento, in un locale di circa 30 metri quadri.

L’attività è in corso, con la bonifica e la messa in sicurezza dei locali. Sul posto i carabinieri.

