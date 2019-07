Lido Comunale, a giorni l'apertura [intervista] - Tempostretto

Reggio Calabria, ancora chiuso il Lido Comunale ma a giorni è attesa l'apertura.

Reggio Calabria, 23 lug. – Se ne parla da giorni, però la data certa per l’apertura del Lido Comunale non c’è. A causa di alcuni lavori l’apertura era stata posticipata al 15 luglio, m anche questa scadenza non è stata rispettata.

Secondo quanto afferma il consigliere con delega al turismo Giovanni Latella, però a breve si inizierà la procedura per l’assegnazione delle chiavi delle cabine, poiché i lavori sembra siano terminati. Adesso, insomma agli utenti, che ne hanno ancora voglia, si tratterebbe di aspettare ancora pochi giorni.