 L'ultimo comizio di Antonella Russo è una festa in Piazza Lo Sardo VIDEO

L’ultimo comizio di Antonella Russo è una festa in Piazza Lo Sardo VIDEO

Giuseppe Fontana

L’ultimo comizio di Antonella Russo è una festa in Piazza Lo Sardo VIDEO

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venerdì 22 Maggio 2026 - 21:41

Elezioni Messina 2026. Musica e tanti partecipanti per l'evento di chiusura della campagna elettorale del centrosinistra

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dagli attacchi a Basile e al centrodestra alla totale contrarietà al Ponte sullo Stretto, passando per la legge speciale da oltre 700mila euro proposta nelle scorse settimane. Il tutto condito da tanta musica in una Piazza Lo Sardo ricca di voci e colori. È questa la festa con cui Antonella Russo ha voluto chiudere la campagna elettorale, a poche ore dal “silenzio” prima del voto di domenica 24 e di lunedì 25 maggio.

Antonella Russo comizio finale, assessori designati

In tanti sono saliti sul palco prima della candidata sindaca del centrosinistra: da Armando Hyerace a Maria Flavia Timbro, fino agli assessori designati, ai candidati presidenti delle circoscrizioni e ai Giovani Democratici. Dopo anche i rappresentanti dei partiti della coalizione di centrosinistra (+Europa, Avs, Controcorrente) hanno espresso il loro sostegno ad Antonella Russo.

La candidata sindaca è poi intervenuta ringraziando chi l’ha supportata durante la campagna elettorale, lanciando un ultimo appello in vista del voto e raccogliendo gli applausi e l’appello della piazza.

Antonella Russo comizio finale, Timbro e Hyerace

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