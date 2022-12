Madonna col bambino. Finocchiaro: "Che bello condividere l'arte con i messinesi" VIDEO - Tempostretto

L'imprenditore ha presentato al Monte di Pietà di Messina il capolavoro ritrovato di Girolamo Alibrandi

MESSINA – “Un’emozione speciale. La gioia della condivisione, nella “mia” Messina, con i messinesi. La mia è stata una scelta nata dall’amore per la bellezza. Non intendo vendere il quadro alla Regione siciliana. Voglio andare in ufficio sapendo che è lì, pronto a essere ammirato”. Rocco Finocchiaro, amministratore delegato e fondatore di Zancle757 Yacht Village, ha appena presentato, stasera lunedì 12 dicembre in un’affollatissima Monte di Pietà, il suo acquisto eclatante: la Madonna con Bambino e San Giovannino del messinese Girolamo Alibrandi. Il capolavoro disperso e ora ritrovato.

Grande la partecipazione e, tra gli altri, sono intervenuti il sindaco Federico Basile, l’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla, l’architetto Orazio Micali, delegato dell’assessora regionale ai Beni culturali Elvira Amata e direttore del Mu.Me, Museo regionale di Messina. La Regione sarebbe disponibile all’acquisto del quadro.

