Massimiliano Ossini attraversa lo Stretto a nuoto: “Il mare non divide ma unisce” VIDEO

Il conduttore Rai si è tuffato insieme ad atleti disabili. "Tutti diversi ma uniti dall'amore per il mare e per la nostra Italia"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Esce dall’acqua felice come un bambino, bacia la medaglia e festeggia insieme alla Guardia Costiera l’anniversario dei 160 anni. Il conduttore della Rai Massimiliano Ossini ha attraversato lo Stretto di Messina a nuoto. Insieme a lui 40 persone, tra sportivi e atleti paralimpici, tutti seguiti da mezzi e uomini della Capitaneria di Porto di Messina. “E’ volata, pensavo durasse di più“, ha detto a caldo dopo la nuotata di circa un’ora. “Forse perché eravamo tutti insieme, tutti diversi ma uniti dall’amore per il mare e per la nostra Italia. Ancora una volta quando il mare non divide ma unisce”, ha aggiunto. Ecco le sue emozioni all’arrivo in Calabria.