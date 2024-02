Mearini, Akademia: “Stagione con alti obiettivi, meglio i fatti che le parole” VIDEO

È a Messina dallo scorso anno, ha vissuto la pool salvezza e ora si gode la pool promozione, l’affetto dei tifosi le dà uno stimolo in più

MESSINA – Una costante dei due anni di Akademia Sant’Anna in Serie A2 è Valentina Mearin. La centrale toscana classe 1994 è in rosa da due anni ed al momento è la seconda per numero di presenze (37) con la squadra messinese alle spalle solo di capitan Martinelli. Lo scorso anno una stagione travagliata con una pool salvezza miracolosa, quest’anno un progetto che mira in alto in Akademia Città di Messina.

Sta trovando meno spazio, almeno nello starting six di coach Bonafede, ma “Mea” è come l’ha definita il suo stesso allenatore un soldatino si fa trovare pronta e fa ciò che serve, 35 i punti messi a segno . Un elemento che ogni allenatore vorrebbe avere nella sua squadra. Nonostante la sua timidezza davanti alle telecamere Valentina ci ha raccontato un po’ la stagione che sta vivendo toccando sia argomenti relativi alla squadra che riguardo a sé stessa.

Intervista a Valentina Merarini

Seconda stagione in maglia Akademia, intanto è contenta della riconferma? Poi ha vissuto la pool retrocessione e adesso la pool promozione cosa cambia?

“Mi ha fatto piacere restare in Akademia, ad inizio stagione c’erano alte ambizioni. Felice di poter disputare un campionato diverso con obiettivi più alti. Lo scorso anno abbiamo affrontato una pool salvezza miracolosa, nessuno si sarebbe mai aspettato di vederci salve e vincere tutte quelle partite di fila. Quest’anno siamo in pool promozione, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così senza perdere di vista gli obiettivi”.

Da un anno all’altro sono cambiate tante cose, palazzetto (comunque sempre pieno) e spogliatoio, chi anima adesso il gruppo?

“È veramente bello giocare in un palazzetto così grande e con questo pubblico, quasi come giocare con un uomo in più. Questo ci dà stimolo a fare sempre bene. Ci sono diverse ragazze che anche quest’anno animano lo spogliatoio, in particolare direi Maggi (Maggipinto, ndr) e Greta (Catania, ndr) un po’ tipo Barbara (Varaldo ex opposto di Akademia)”.

Avete vinto le prime due della pool e siete tornate terze, si può andare ancora più su? La prossima partita ce la presenta?

“Non si finisce mai di crescere, pensiamo step by step partita dopo partita perché sono tutte difficili e non dobbiamo mai abbassare la guardia. La prossima avversaria ha una squadra cambiata rispetto al passato, ci sono giocatrici d’esperienza come Ortolani. Stiamo preparando la partita bene sotto tutti i fondamentali, giocheremo di domenica e cercheremo di dare il massimo”.

Soldatino Mearini l’ha chiamata qualche tempo fa coach Bonafede, ce lo spiega?

“Io mi ritengo una persona che non pensa troppo alle parole ma preferisce fare i fatti, e soprattutto sto bene molto lontano dalle telecamere (scherza, ndr). Cerco di impegnarmi al massimo e dare il meglio per aiutare la squadra sia quando vengo chiamata in causa in partita o negli allenamenti”.

Articoli correlati