Mercatino del libro usato con i colori della pace. “Così noi studenti torniamo a vivere le piazze” VIDEO

Sostenibilità e inclusione sono i motori dell'iniziativa. "Ma è anche un modo per ritrovare i compagni e fare nuove amicizie"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il mercatino del libro usato torna a piazza Unione Europea. Quest’anno con una novità: la scalinata ai piedi di Palazzo Zanca si tinge con i colori della pace. Un’iniziativa promossa dalla Consulta provinciale degli studenti di Messina e dall’assessorato alle Politiche giovanili. Un colore per ogni liceo. A riempire i teli colorati di libri pronti al riuso c’erano rappresentanti e studenti delle scuole La Farina, Maurolico, Ainis, Archimede, Seguenza e Basile.

“Promuovere valori e opportunità di socializzazione”

“Il mercatino dei libri usati è ritornato ad essere un appuntamento annuale per i giovani studenti che si accingono a rientrare tra i banchi di scuola”, dichiara l’assessora Liana Cannata. “Quest’anno si è pensato di recuperare l’uso dei teli con il supporto del Comune di Messina che ha messo a disposizione quelli dei colori della pace, per l’esposizione dei libri al fine di lanciare un importante messaggio che parte dalla città in cui sono state poste le basi per la nascita dell’UE. Occasioni come queste diventano opportunità di socializzazione e momenti per vivere le piazze della nostra città quali luoghi di aggregazione”, conclude Cannata.



Un progetto che piace molto agli studenti

Sostenibilità e inclusione sono i valori alla base dell’iniziativa. Ma è anche un modo per gli studenti per incontrarsi dopo la pausa estiva e fare nuove amicizie prima del ritorno fra i banchi di scuola. E’ un’iniziativa che piace ai ragazzi, che vogliono rinnovarla di anno in anno per tornare così a vivere le piazze della città.

Abbiamo ascoltato i pensieri di alcuni di loro. Tutti hanno voglia di mettersi in gioco, sperimentare la vendita dei vecchi libri di testo a metà prezzo, conoscere gli studenti più grandi e chiedere consigli sulla scuola. Tanati “primini” hanno fatto un giro in piazza, alcuni accompagnati dai genitori, altri emozionati all’idea di intraprendere un nuovo percorso di vita.

Il mercatino si concluderà oggi con appuntamento alle 17. Per l’occasione rimarrà fruibile anche la mostra “Officina del sole & friends” nell’atrio di Palazzo Zanca. L’autore di fumetti Carmelo Chillé terrà delle visite guidate, dalle 17.00 alle 19.30, per raccontare la mostra di tavole a fumetti e illustrazioni .

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻