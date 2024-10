Messina, 700 atleti a UniMe Games e novità all’isola pedonale VIDEO

Dal 4 al 6 ottobre la terza edizione e ci sarà pure una manifestazione aperta a tutti

di Ilaria Mangano

MESSINA – “UniMe Games con più di 700 atleti? Un’iniziativa alla quale l’Università di Messina crede molto. Crediamo fortemente nello sport”. Così la rettrice Giovanna Spatari nell’annunciare i giochi sportivi interdipartimentali d’Ateneo, organizzati in collaborazione con l’Incubatore di Idee “Crescendo”. Giochi presentati oggi alla sala Senato del rettorato. Si tratta della terza edizione di Unime Games, dal 4 al 6 ottobre presso la Cittadella sportiva, e quest’anno c’è una novità all’isola pedonale

UniMe Run nell’isola pedonale aperta a tutti

Un’altra competizione, aperta a tutti, si svolgerà all’interno della manifestazione, in collaborazione con il Comune. Si tratta di UniMe Run, che avrà luogo sabato 5 ottobre, con partenza alle ore 15, nella zona pedonale del viale S. Martino, tra piazza Cairoli e via S. Cecilia. Evidenzia Luca Famà, dell’incubatore di idee “Crescendo”, organizzatore dell’evento: “Stiamo cercando di portare avanti tante novità per gli studenti. La prima, con un’apertura alla città, è la gara podistica Unime Run. Si partirà da piazza Cairoli sino alla fine del viale San Martino. Tutti i cittadini invitati a partecipare. Sono state potenziati anche le attività per il pubblico e per gli studenti all’interno della Cittadella. Allestiremo un village dove ci saranno tante attività ludico ricreative per intrattenere il pubblico”.

Aggiunge il rappresentante di “Crescendo”: “Le iscrizioni saranno aperte sabato a piazza Cairoli. Ci sarà uno stand per gli UniMe Games in cui sarà possibile iscriversi per partecipare alla corsa delle 15”.