Messina. Al cimitero di Pace la fogna sgorga tra le tombe. Minutoli: "Interverremo" VIDEO - Tempostretto

Puzza, insetti e scalinata scivolosa: ecco cosa comporta il fiume maleodorante che scorre fra le sepolture. I parenti dei defunti: "Vergognoso e pericoloso"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un fiumiciattolo maleodorante si fa strada fra le sepolture. Succede al cimitero di Pace e come segnalano i parenti dei defunti non è un episodio recente. Una signora in lacrime racconta di aver denunciato più volte la situazione al Comune. “La tomba di mio figlio è proprio accanto al pozzetto nero. Ho paura che la fogna arrivi anche dentro la sua sepoltura. E’ morto giovane, a soli 38 anni, e il pensiero che la fogna arrivi fino ai suoi resti non mi fa dormire la notte”.

Fogna anche sulla scalinata: “Si rischia di scivolare”

Alla sua denuncia si aggiunge quella di altri parenti di defunti sepolti a pochi metri dal pozzetto. “Una situazione vergognosa ma anche pericolosa, perché la fogna si riversa sulle scale e si rischia di scivolare”, racconta un signore che va spesso a trovare la famiglia al cimitero. “Non è un fatto nuovo, la situazione è questa da anni. Quest’estate però la fuoriuscita di liquami è aumentata ed è diventata costante: ogni volta che veniva utilizzato il bagno pubblico il pozzetto straripava. Il cattivo odore e gli insetti poi hanno reso tutto ancora più indecoroso”.

“Arrivo da fuori e trovo Messina peggiorata”

“Che fanno i morti in mezzo alla fogna?”, si chiede una signora che vive da anni fuori da Messina e si trovava in città per far visita ai parenti defunti. “Non venivo in città da anni e devo dire che purtroppo la trovo peggiorata. Quello che mi dispiace di più è la rassegnazione dei messinesi, che non vedo in altre città del nord”.

L’assessore Minutoli: “Daremo ai cittadini soluzione definitiva”

La criticità è nota anche all’amministrazione: l’assessore Massimiliano Minutoli, con delega ai cimiteri cittadini, è già a lavoro per risolverla al più presto. “Siamo sempre intervenuti nei mesi scorsi tramite l’Amam. Purtroppo nonostante ciò il problema si ripresenta puntualmente. Stiamo progettando una soluzione definitiva tramite un allaccio alla rete fognaria“.