Messina, dal progetto “biliardo e scuola” due squadre alle finali nazionali

La squadra maschile del Caio Duilio e quella femminile dell'Antonello dopo il campionato scolastico di biliardo sportivo andranno a Cervia dal 10 al 12 maggio

MESSINA – Il campionato scolastico di biliardo sportivo si è concluso e tra i ragazzi allenati da Antonio Di Pietro, Istruttore Federale Fisbb e coordinatore regionale del progetto Biliardo e Scuola, sono due le squadre messinesi che si sono qualificate alle finali nazionali che si terranno a Cervia dal 10 al 12 maggio. Si tratta dell’Istituto Antonello, che ha trionfato nella categoria femminile, e del Caio Duilio, vincente invece al maschile.

Gli studenti, rappresentando la Sicilia, Messina e i propri Istituti, dovranno sfidare i migliori talenti provenienti da 16 regioni d’Italia. Il biliardo sportivo si è rivelato un’opportunità unica per i partecipanti di connettersi in modo tangibile fuori dall’ambito virtuale per vivere delle esperienze sociali arricchenti, unendo sessanta studenti provenienti dai vari istituti messinesi in una competizione appassionante e inclusiva. Il campionato di biliardo sportivo scolastico ha catturato l’attenzione, non solo per le abilità tecniche in mostra, ma anche per il messaggio di inclusione e socializzazione che porta con sé.

Le giocatrici dell’Antonello sono Marika Ciria, Emily Fisichella e Jashley Andal, seguite dalla professoressa Donatella Cosola, mentre il Caio Duilio ha conquistato la vittoria nella categoria maschile, con Nathan De Sagun, Vabel Cudiamat e Jascher Malonzo seguiti dalla professoressa Maria Gabriella Clemenza. L’iniziativa, parte del progetto Biliardo e Scuola della Fisbb, si proponeva di introdurre il biliardo come disciplina sportiva all’interno delle scuole, offrendo agli studenti un’opportunità di sviluppo personale e di integrazione sociale al di fuori del mondo virtuale.