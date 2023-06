A Messina il campionato di blind tennis. "Prima volta al sud Italia" VIDEO - Tempostretto

La terza tappa del campionato nazionale di tennis per non vedenti si è giocata lo scorso weekend al PalaMili fortemente voluta dall'Asd Aurora Messina

MESSINA – Al PalaMili la terza giornata del campionato nazionale di tennis per non vedenti. Tappa fortemente voluta dall’Aurora Messina che da pochi mesi si è unita al movimento Fispic e con i propri tesserati ha preso parte alle prime due tappe di Lignano Sabbiadoro e Ascoli Piceno. “È la prima volta a sud per il Blind Tennis” ci dice Claudio Baluce, presidente dell’Asd Aurora Messina che si è spesa molto per ospitare la tappa.

L’evento è stato patrocinato dall’Unione Italiana Ciechi e hanno contribuito con delle sponsorizzazioni un ufficio locale di Alleanza Assicurazioni e l’Ortofrutticola Messinese. Presenti alla premiazione che ha chiuso la due giorni domenica pomeriggio il primo cittadino di Messina Federico Basile, Francesco Giorgio esperto allo sport del sindaco e l’assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro.

Tra i partner dell’evento anche l’Europa Palace Hotel che ha dato disponibilità agli organizzatori per ospitare gli atleti che erano in trasferta. Senza dimenticare la collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, rappresentata il sabato all’apertura della tappa dalla professoressa Marika Margiotta, i tecnici della Fitp, ormai di casa a Messina, e il delegato regionale della Fispic (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) Alessandro Carfì.

I due campi allestisti all’interno del PalaMili

Le parole dei protagonisti

Claudio Baluce, presidente Aurora Messina: “È andata abbastanza bene, le presenze ci sono state e stiamo portando avanti questo progetto che sviluppiamo da settembre dell’anno scorso. Questa terza tappa deve essere orgoglio per la città, prima volta più a sud di Ascoli Piceno. Tutto è andato secondo i piani, l’amministrazione ci è venuta incontro mettendoci a disposizione subito la struttura. La nostra annata sportiva ci ha visto iniziare col baseball in collaborazione con l’università degli studi di messina, da lì ci siamo cimentati poi nello Showdown, il Blind tennis e il Torball, quattro discipline per una società neo costituite e col supporto dell’unione italiana ciechi ci permettono di dire che il bilancio è ottimo”.

Antonella Rigano (Aurora Messina): “Bellissimo giocare in casa una bella emozione, ma bellissimo che siamo riusciti a portare a messina questo sport poco conosciuto anche in Italia. Sul mio percorso sportivo dico che si può sempre migliorare e fare meglio, ci facciamo ancora prendere dall’ansia ma lo sport è bello perché deve essere un antagonismo che ci aiuta a crescere ma soprattutto un mezzo per integrarci col resto del mondo.

Il sindaco Basile premia Daniela Pierri che ha vinto nel femminile

Daniela Pierri (Virtus Tennis Bologna): “Provengo da altri sport e per tanti anni ho avuto una grande passione per il baseball. Da piccola ci vedevo e avevo iniziato a giocare a tennis, quando ho scoperto da grande che c’era la possibilità anche per i non vedenti ho voluto provare questa nuova sfida. L’Ipta, società internazionale che ha inventato questo sport, ha organizzato il mondiale a cui ho partecipato due volte in Spagna (2017, 2019) e una in Irlanda (2018), questo prima del Covid che ha interrotto le competizioni. La logistica dell’evento di Messina è stata impeccabile, ci sarebbe potuta essere più partecipazione se si fosse tenuto conto che nello stesso fine settimana si giocava lo showdown e il baseball. Ma questo accavallamento di date è dipeso dalla Federazione non certo dall’organizzazione”.

I risultati di Messina

Categoria B1 Maschile

1° Renzo Del Cont (Pol. Arcobaleno San Vito Tagliamento Pordenone)

2° Massimo Drei (Virtus Tennis Bologna)

3° Giancarlo Berganti (Virtus Tennis Bologna)

4° Tonino Daga (V. T. No)

5° Enzo Petreni

Categoria B1 Femminile

1ª Daniele Pierri (Virtus Tennis Bologna)

2ª Antonella Rigano (Aurora Messina)

3ª Tindara Casablanca (Aurora Messina)

Presenti anche Giovanni Trovato nella categoria B3 maschile e Piero Cicero (RealEyes Milano) nella B2 maschile. Ricordiamo che nella categoria B1 ci sono atleti completamente non vedenti, mentre nelle B2 e B3 sono ipovedenti.

Articoli correlati