Messina. Caos sul viale Europa, la terra di nessuno VIDEO

Doppie e triple file anche in mezzo alla corsia, ambulanti indisturbati, lavori dei parcheggi. Ecco come sul viale Europa alto non si passa più

MESSINA – Siamo tornati sul viale Europa dove numerose segnalazioni di cittadini ed automobilisti, negli ultimi mesi, raccontano di una situazione di caos totale e traffico impazzito, soprattutto dopo l’apertura del cantiere per la realizzazione dei parcheggi sul viale Europa alto.

Dove, tra reti del cantiere, mezzi di lavoro e la costante presenza degli ambulanti, indisturbati anche dopo i blitz delle forze dell’ordine, le doppie e triple file raggiungono ormai livelli record, soprattutto nelle ore della mattina, tanto da creare veri e proprio “sparti traffico” inesistenti che oltre che contribuire al caos riducono i varchi di accesso ai mezzi di lavoro e alle ambulanze.

Polizia municipale? A parte i primi giorni di avvio dei cantieri, raccontano i residenti, non si sono più visti. Ecco la situazione venerdì mattina 29 novembre.