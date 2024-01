Viale Europa, il dibattito sul parcheggio davanti al “Piemonte”: “Serve un varco tra le corsie”

La prima commissione della terza municipalità si è riunita davanti all'ospedale. Cacciotto: "Per noi e per i cittadini è un problema di sicurezza"

MESSINA – Il dibattito sui parcheggi d’interscambio non si placa e adesso la terza municipalità, con una seduta pubblica della prima commissione fatta all’esterno, davanti all’ospedale Piemonte, ha voluto accendere i fari su un altro aspetto. Il nuovo parcheggio del Viale Europa ovest, nel tratto tra Viale Italia e la Cesare Battisti, andrebbe a chiudere tutti i varchi attualmente utilizzati dagli automobilisti per invertire il senso di marcia da una corsia all’altra. Compreso quello davanti al nosocomio, che secondo i consiglieri e i cittadini che hanno partecipato alla seduta, bisogna invece mantenere aperto per questioni di sicurezza.

Cacciotto: “Chiederemo di lasciare aperto un varco”

A spiegarlo a Tempostretto è stato il presidente della terza municipalità, Alessandro Cacciotto: “Il nuovo parcheggio di interscambio sul Viale Europa prevederebbe la chiusura di tutti i varchi, fino ad arrivare all’incrocio col Viale Italia. Cosa comporta? Un problema dal punto di vista della sicurezza. Il varco che c’è in prossimità dell’ospedale Piemonte, a nostro avviso e anche rispetto a quanto ci dicono i cittadini, non può essere chiuso per questioni di urgenza. Anche pochi minuti possono fare la differenza. Chiederemo all’amministrazione di garantire un varco specifico all’altezza dell’ospedale”.

Le altre proposte

Ma durante la discussione in commissione si sono vagliati altri problemi: “Tra le proposte c’è anche quella del consigliere Geraci di invertire il senso di marcia in via Piemonte per decongestionare il traffico sul Viale Europa e far risalire la gente verso Messina 2 e dintorni. E c’è un altro problema spinoso: dal momento in cui ci saranno i parcheggi d’interscambio servirà garantire ai cittadini che vivono nella zona un pass. Penso alle case dietro l’ospedale Piemonte ad esempio: non è immaginabile che debbano pagare per parcheggiare la loro auto da residenti”.