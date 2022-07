Messina capitale mondiale di tiro al volo. A settembre più di 500 sportivi a Castanea VIDEO - Tempostretto

A luglio le finali nazionali e a settembre il mondiale. Tav Castanea: "Lo sport muove persone e quindi economia"

Di Marco Olivieri e Silvia De Domenico

MESSINA – Prima un campionato nazionale e poi uno mondiale nel segno del tiro a volo specialità “Elica”. Al Tav Castanea sono in programma oggi la quinta prova e le finali del campionato italiano, con 150 atleti provenienti da tutte le regioni. Un secondo appuntamento è fissato dal 23 al 25 luglio, con lo storico GP Trinacria (Fossa Olimpica ed “Elica”), alla sua cinquaduesima edizione. Infine, dal 6 all’11 settembre, il campionato del mondo di tiro a volo, con più di 500 sportivi coinvolti.

Tav Castanea protagonista a livello internazionale

Messsina, anzi Tav (Tiro a volo) Castanea, in contrada Campi, diventa dunque protagonista nazionale e poi mondiale. A presentare i tre momenti sono stati ieri, a Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile e il vicesindaco e assessore alle Politiche sportive Francesco Gallo. A soffermarsi sui contenuti sono stati gli atleti messinesi Antonio e Mino Passalacqua e il presidente regionale Fitav Michele Sollami. Era presente anche il fiduciario Coni Francesco Giorgio.

Di recente, Antonio Passalacqua, tesserato con la società di Castanea, ha vinto due ori agli Europei in Ungheria. “Arriveranno tanti campioni ma anche i nostri saranno da battere. Una bella sfida, in uno scenario internazionale, sul piano sportivo. E con riscontri significativi per la città”, ha affermato il presidente Sollami.

Una sfida successiva all’organizzazione, nel 2019, sempre al Tav Castanea, del cinquantunesimo campionato europeo “Elica”.

Gallo: “Un ritorno d’immagine e turistico per la nostra città”

Da parte sua, l’assessore Gallo ha voluto sottolineare il contributo dell’ufficio tecnico comunale, guidato dall’assessore Salvatore Mondello, nel risolvere problemi legati alla strada e organizzativi, e ha messo in risalto l’importanza del ritorno d’immagine: “La scelta di Messina è anche il giusto premio alla famiglia Passalacqua, protagonista nel tiro a volo da più generazioni. Al di là dell’aspetto sportivo e agonistico di notevole livello, ci sarà anche un ritorno sotto l’aspetto turistico per l’alto numero di sportivi che visiteranno la nostra città”.