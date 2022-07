Messina cardio-protetta: defibrillatori sui bus e posizione in tempo reale VIDEO - Tempostretto

Il presidente Atm Campagna spiega che al termine dei corsi di formazione, ormai quasi conclusi, si partirà ufficialmente. Si collabora con il 118

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Autobus e tram presto avranno un nuovo compito: potranno trasportare defibrillatori che il personale Atm sta imparando ad utilizzare. La flotta di mezzi pubblici si prepara quindi a rendere Messina una città “cardioprotetta”. Dopo l’annuncio dello scorso febbraio, i corsi di formazione per i dipendenti sono quasi terminati e presto i macchinari saranno installati su shuttle e vetture tranviarie. Con una importante specifica: potranno essere utilizzati ovunque, coordinandosi con il 118.

Campagna: “Posizione dei defibrillatori in tempo reale”

“I corsi per i defibrillatori che speriamo di non dover mai usare”, specifica il presidente di Atm Messina, Giuseppe Campagna. “Non appena la formazione sarà complicata – spiega – posizioneremo i defibrillatori sui bus, prima non si può ovviamente. Da quel momento in poi saranno disponibili e nel frattempo ci stiamo coordinando con il 118 di Messina affinché anche loro possano avere il posizionamento in tempo reale di questi defibrillatori. Sapere dove sono gli autobus permetterebbe di avvalersi di questi defibrillatori, che possono essere utilizzati o dal nostro personale o da personale abilitato”.